Adbiel Huiqui con el Mundial y debut en la mira

Mazatlán.- Adbiel Huiqui es uno de los jugadores más prometedores de la cantera de Mazatlán FC, el joven defensor del equipo Sub-15 del puerto, nacido en Los Mochis, Sinaloa, ha sido convocado a la selección Nacional de su categoría y esto habla sobre su calidad dentro del terreno de juego.



Huiqui tiene en sus venas sangre futbolera, pues su tío Joel Huiqui, fue futbolista profesional, con una destacada trayectoria en el futbol mexicano, donde jugó con equipo como Pachuca, Cruz Azul y Monarcas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El juvenil habló para EL DEBATE sobre su proceso en Fuerzas Básicas de Mazatlán FC y convocatorias a la selección nacional Sub-15, además nos contó sus planes a corto y largo plazo.



¿Cómo llegaste a formar parte de las fuerzas básicas de Mazatlán FC?

Yo estaba en Monarcas, nos avisaron como iba a estar, cuando se da el cambio de sede. Entonces cuando esto sucede nos avisaron cómo iba a estar el proceso en donde fui seleccionado junto a más compañeros de mi categoría, en total fuimos ocho los que hicimos el cambio a Mazatlán, con el equipo Sub-15.



¿Qué es lo más difícil de estar en el equipo, hablando de sacrificios?

Es alejarte de la familia, el apoyo familiar siempre existe, pero el no tener su presencia y el que a todos tus partidos te vengan a ver, también se extraña mucho tú ciudad natal.



¿Viviendo en la casa Club, que gastos corren por cuenta tuya y de familia, y cuáles son el del Club?

Solamente tengo que pagar lo personal, aquí en casa Club me dan estancia, la comida, lo único que tengo que pagar, lo único que tengo que pagar es el papel higiénico, la pasta de dientes nuestro cepillo y esas cosas.



¿Cómo se dio el llamado a la selección Nacional de fútbol Sub-15?

Yo creo que se dio en principalmente por un torneo Sub.13 donde tuve actividad, en eso se basaron para seleccionar a algunos jugadores, además de que nos preguntaron cómo estábamos nosotros en nuestros equipos y de ahí nos fueron dando seguimiento, día con día en entrenamientos y partidos y a los mejores nos convocaron cada dos semanas.



¿Cuáles son tus metas en el fútbol?

A corto plazo es el subir a las Sub-17, que tengo registro en la Sub-17, pero no he jugado ningún partido, después llegar a Sub-20 y Primera División y no sólo llegar sino también consolidarme y ser importante para el primer equipo.



¿Qué es lo más que te gusta de formar parte del equipo y qué es lo que menos?

Lo que más me gusta, es que es sinaloense, es de mi tierra natal y las raíces son muy de mi agrado. Lo que menos me gustó fue cambiar de un día para otro de Morelia para acá, al principio fue difícil pero ahorita ya estoy acostumbrado.



¿Cómo crees que ven a los jóvenes sinaloenses en el resto del país, hablando futbolísticamente?

Yo creo que toda la gente concuerda en que en Sinaloa hay mucho talento, de Sinaloa han salido muchos jugadores a la Liga MX, en el presente hay muchos sinaloenses en Liga MX y Fuerzas Básicas, creo que se ve con buenos ojos al estado en el deporte y pr supuesto en el futbol.



¿Dentro de la casa Club ustedes se encargan de su limpieza personal?

Nosotros nos encargamos de nuestra limpieza personal, de lavar nuestra ropa también, de lo personal es de lo único que nos encargamos la alimentación y lo demás corre por cuenta del club.



Y con cuántas personal comparten cuarto?

En nuestro cuarto, hay como seis personas aparte de mí.



¿Hay jugadores de tú equipo nativos de tú municipio?

Hay otro jugador en mi equipo que es nacido en Los Mochis.



¿Cuáles son tus características como jugador?

Yo juego la lateral izquierda, entonces yo creo que mis principales características son la velocidad, la salida con el balón, los pases, la conducción, mi incorporación al ataque.



¿Cómo es el nivel en la selección mexicana Sub-15?

La primera vez que fui me sorprendí mucho, porque son los mejores jugadores de cada equipo en Fuerzas Básicas, pero poco a poco me fui acoplando y gracias a Dios vamos muy bien.



¿Estás en el proceso para llegar a un Mundial Sub-17 y de ser así, qué significa esto para ti?

Sí, la verdad me llena de motivación y de pasión, yo he visto muchos partidos del pasado Mundial Sub-17 y quiero seguir echándole ganas para poder llegar ahí y con el favor de Dios se va lograr.