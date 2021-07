Addison Rae levanta suspiros en redes con selfie durante entrenamiento

La oriunda de Luisiana, Estados Unidos, Addison Rae, se ha consagrado como toda una estrella de las redes sociales gracias a sus innumerables publicaciones donde muestra su belleza y carisma.

Addison Rae que se ha vuelto en una de las chicas más seguidas en Instagram con más de 38.5 millones de seguidores, no pierde oportunidad para encender las redes sociales, ya sea con fotografías o con pequeños videos como en Tik Tok.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven de apenas 20 años no pasa desapercibida en redes sociales, siempre mostrando su mejor cara, pero en esta ocasión levantó las pasiones después de realizar su rutina de entrenamiento.

Leer más: Alexa Collins luce escultural cuerpo en sesión en traje de baño rosa

Rae lució su gran y trabajada figura al subir una selfie a Instagram luego de terminar su rutina de entrenamiento con guantes de UFC, portando también un ajustado outfit deportivo en color verde luciendo su gran figura.

Cómo ya es una costumbre la publicación de la joven no paso desapercibida alcanzando en sólo unas horas más de dos millones 400 mil me gusta y más de seis mil 400 comentarios en los que los elogios no se hicieron esperar para la guapa joven.

Leer m'ás: Muere hijo de Chris Eubank a días de su cumpleaños y tras conocer a su bebé

Addison Rae se ha caracterizado por mostrar a en sus redes sociales parte de su vida cotidiana y lucir su espectacular figura para el deleite de sus seguidores.

VIDEO: Prueba de que ya no eres tan joven en 20 segundos

Síguenos en