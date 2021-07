Además del boxeo, estas son las cosas que hacen a Canelo Álvarez multimillonario

México.- El nombre de Saúl "Canelo" Álvarez va ligado con el éxito, el boxeador mexicano es hoy por hoy una de las personas más influyentes en México y tambien una de las más millonarias y es que el manejo de su dinero ha sido en los últimos meses una gran incógnita ya que no solo el boxeo le deja dinero si no que otras actividades que aprendió en el camino.

No es un secreto que en el deporte Canelo Álvarez es el mejor libra por libra del boxeo y que eso le genera muchos millones de dólares en cada pelea, mucho dinero que para personas "comunes" nunca podrían tener. Pero hay algo más que ayuda al mexicano a que ese dinero entrante se convierta en más y más y eso es la inversión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque parezca un chiste Canelo Álvarez ha llegado a tener tanto dinero en sus cuentas gracias a la inversión, como tal no es un negocio pero si deja mucho dinero, que cuando se hace bien puede generar millones y eso es lo que busca el mexicano. Recientemente en una entrevista para Graham Besinger abrió un poco más la mentalidad de empresario que ha desarrollado y explica que invierte en lo que le dejará dinero solamente.

Leer más: Qué pasó con el hijo de Hugo Sánchez que fue encontrado muerto en 2014

"No me gusta arriesgar todo el dinero, tiene que ser inteligente y saber cuánto dinero poner y si lo arriesgas es para ganar. No hay que ser tan pendejo", fueron las palabras de Canelo Álvarez en la entrevista. Hasta hace unos meses se mantenía dentro de los deportistas mexicanos que más dinero generaba al año, tanto de su apariciones en el ring como lo que recupera con sus inversiones.

Su más reciente proyecto ya lo dio a conocer y se trata de la incursión de la venta de hidrocarburos, o en palabras más adecuadas, en la venta de gasolina. En esa misma entrevista reveló el inicio de las instalaciones de "Canelo Energy" con más de 100 sucursales en todo México para iniciar a mover su dinero con eso.

Las ganancia que prevé recibir superan los más de 5 millones de dólares cada tres meses, esto tambien incluido con lo generado por el negocio de las bienes raíces que es otro ámbito que le gustó y le ha funcionado para generar cada vez más dinero. Básicamente esas son sus actividades estelares fuera del boxeo para generar los millones de dólares en sus cuentas

Leer más: La fecha que Julio César Chávez nunca olvidará pues ese día conoció el mundo de las drogas

Eso son despreciar sus empresas de generador de boxeadores con Canelo Promotions y su tienda online que aunque no genera la misma cantidad de dinero sigue haciendo que circule y no se detenga lo que a largo plazo podría ser una nueva oportunidad para su carrera una vez culmine su camino como boxeador.

Canelo Álvarez se ha convertido en el ejemplo seguro de cómo manejar el dinero que con tanto esfuerzo le ha costado conseguir y que ahora lo gana en montones.

Explosión en el puerto de Jebel Ali en Dubai, Emiratos Árabes

Síguenos en