Adilene Idalie la rapera y compositora que ama ponerle ritmo a la vida con su música

México.- El talento se presenta de todas las formas posibles, muchos lo descubren desde muy pequeños y otros algo tarde pero lo que importa es que sepas que hacer cuando lo tienes y ese es el camino que ha seguido Adilene Idalie una rapera mexicoamericana que desde que supo su talento era la música no ha dejado de buscarse hacer el camino.

Adilene Idalie nacida en Tucson, Arizona en una familia bastante nutrida con otros 7 hermanos, vio como su vida dio un giro el día que descubrió que por sus venas corría el ritmo y las ganas de siempre seguir creando. La música siempre estuvo en ella escuchar grandes raperos y estrellas internacionales solo la animaron a seguir su talento mismo que ahora explota.

Una de las características que define a Adilene Idalie es su carácter, que se pudiera pensar que al ser tambien compositora sería algo tranquila o sumisa pero es todo lo contrario, Adi I se ha hecho una carrera donde expone lo que le gusta y lo que no, dejando claro que además de tener buen ritmo es una gran ayuda para el empoderamiento femenino que esa es otra lucha que desea ganar.

Leer más: Herida de Calep Plant podría posponer la pelea ante Canelo Álvarez alegando incapacidad fisica

Adilene Idalie busca inspirar a las mujeres en creer en ellas mismas como ella lo logró, que se amen tal y como son sin tener que darle una explicación a la sociedad y sobre todo que disfruten de su sensualidad como siempre han querido sin nada que temer.

Adilene Idalie disfruta del proceso que ha vivido en el mundo de la música | Foto: Instagram (@adeileneidalie96)

Esa parte Adilene Idalie la maneja muy bien y es que ser una artista tambien debe cuidar muy bien su figura y no hay mejor forma de comprobarlo que con sus redes sociales, ahí Adi I cuenta con más de 445 mil seguidores, muy cerca del medio millón y es que además de su música y endulzar el oido cambien lo hace con por los ojos al ser una mujer bastante guapa.

Todas sus publicaciones buscan explotar esa misma sensualidad de la que el gusta hablar para las mujeres. No hay una foto de Adilene Idalie que no transmita su empoderamiento pero no hay que dejarse ir con la finta de que siempre es fuerte de carácter pues tambien tiene su lado amoroso y hogareño con sus días libres de películas y seguir aprendiendo de más música.

"En mi tiempo libre me gusta ver películas y relajarme en casa. Películas de comedia, y acción. Me gusta mucho música de banda como Banda MS, Banda el Recodo, también música de Grupo Firme y Fuerza Regida. También disfruto música de rap obviamente, artistas como Megan thee Stallion, Cardi B, Ivy queen y me inspiran por ser mujeres fuertes", dijo.

Adilene Idalie además de la musica tambien presume una figura de infarto | Foto: Instagram (@adeileneidalie96)

Al día de hoy Adilene Idalie está de estreno y es que la rapera lanzó su nuevo sencillo de nombre "Perreito" mismo que está disponible en todas sus plataformas desde el pasado 2 de septiembre. Ya con más de 30 mil visitas y muchos comentarios favorables sobre su canción, incluso se ha puesto en tendencia entre sus seguidores que aclamaron hace unas semanas que ya lo compartiera.

Este sencillo le costó mucho esfuerzo y dedicación por lo que espera que así de bien le vaya y que pronto pueda seguir complaciendo a cada vez más los gustos de sus fans que son bastantes y que siempre están ahí al pendiente de lo que necesita, especialmente del fiel apoyo que le han brindado desde sus inicios que datan desde el 2013 en redes sociales.