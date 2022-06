¡Adiós Apache! Carlos Tévez anuncia su retiro del futbol

Argentina.- Este sábado el atacante argentino Carlos Tévez dio a conocer a través de sus redes sociales que se retiraba oficialmente del futbol profesional, aún cuando a sus 38 años de edad tenía algunas buenas ofertas para seguir haciendo lo que por muchos años lo puso en la cúspide del mundo. El Apache confirmó que desde la muerte de su padre la llama que lo motivaba para jugar se apagó y decidió decir adiós de la mejor manera.

A través de sus redes se compartió un emotivo mensaje en donde explicaba que su decisión era totalmente pensada por su salud y por su aprecio a su padre quien lamentablemente se adelantó en el camino y que eso le quitó muchas ganas de seguir jugando. "Me he retirado, está confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, incluso de Estados Unidos. Pero ya está, lo he dado todo. Jugar el último año fue muy difícil, pero pude ver a mi viejo. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno", dijo el jugador.

Con este mensaje oficialmente el atacante argentino cuelga los botines luego de más de 15 años de carrera jugando para equipos de alto calibre por el mundo. Carlos Tévez tuvo la oportunidad de brillar en los dos equipos más grandes de Inglaterra como Manchester City y Manchester United. En Europa tambien tuvo un gran momento con la Juventus de Italia en donde estuvo muy cerca de ganar varios títulos. Otros equipos de su carrera fueron Corinthians, West Ham, Shanghia Shenhua y claro Boca Juniors en donde todo inició.

Carlos Tévez deja el futbol profesional | Foto: Jam Media

Con la Selección Argentina tuvo la oportunidad de jugar 76 partidos disputando los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En su carrera ganó un total de 26 títulos siendo de los pocos jugadores que han podido levantar la Champions League y la Copa Libertadores. Tévez jugó 607 partidos en toda su carrera y lo hizo gracias a la motivación de su padre quien el pasado 2021 falleció por complicaciones de Covid-19.

Don Segundo, padre de Carlos Tévez se hizo cargo del jugador desde muy pequeño, sus padres biológicos lo tuvieron que dejar junto a su hermana Fabiana porque no podían hacerse cargo de ellos, fue ahí cuando la pareja de Segundo y Adriana llegó para salvarlos. Tévez estuvo al borde la de la muerte tras un accidente que le provocó quemaduras graves pero sus padres nunca lo dejaron solo y cuidaron de él hasta que pudo librar la muerte, luego de ello el resto es historia jugando futbol y cambiándoles la vida a todos en su familia.