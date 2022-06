¡Adiós Barcelona, hola Toluca! Los mejores memes de la posible llegada de Luuk de Jong al Toluca

México.- El mercado de fichajes en la Liga MX está a punto de dar un gran salto una vez más más y es que Toluca estaría muy interesado en los servicios de un jugador europeo que todo parece indicar ya ha tenido algunas noticias del que puede ser su nuevo club. Si bien aún no hay nada concreto eso no ha impedido que la afición de los Diablos se ilusiones con la posible llegada de Luuk de Jong al cuadro escarlata.

La expectativa es tan alta en Toluca y en México que en las redes sociales ya se están preparando para lo que pueda suceder, memes por si llega Luuk de Jong a Toluca o memes por si no llega Luuk de Jong a Toluca. En las últimas horas las cosas se pusieron intensas luego de que se diera a conocer que había un sí de parte del jugador que de momento no se ha confirmado, incluso medios españoles tampoco tienen algo claro por lo que deberán esperar para hacerlo oficial.

El ingenio mexicano desde entonces no ha parado y se han dado a conocer un sin fin de memes haciendo burla por la llegada del jugador y no tanto por un tema del equipo ya que Toluca es uno de los más ganadores de la Liga MX, pero si los memes se centran más en el tema de la ciudad en donde para muchas personas Toluca y el Estado de México no tiene mucho que ofrecerle como Barcelona o las ciudades en Europa en las que ha estado.

A continuación te presentamos algunas obras de arte que han salido desde lo más profundo de los usuarios de las redes con lo que calientan la llegada del delantero neerlandés que curiosamente por ahora sería la bomba de la Liga MX de cara el Apertura 2022.

Sin miedo al éxito | Foto: Especial

Un poco de humildad por favor | Foto: Especial

Simpre fieles a los colores de los Diablos | Foto: Especial

Muy adelantado a su época | Foto: Especial

Creo que la pasará un poco complicada pero se adaptará | Foto: Especial

No sean gachos, Toluca no está tan mal | Foto: Especial

De Jong no es un desconocido en el mundo del futbol, ha tenido un paso por equipos relevantes en las ligas más importantes de Europa siendo el Barcelona y el PSV los clubes de más cartel en los que ha jugado. Inició su carrera en el 2008 con el De Graasfschap de Países Bajos, dio el salto al Twente, tambien en su país, luego dio el salto a Alemania donde el Borussia Mönchengladbach fue su equipo, aunque solo duró un par de temporadas para llegar al Newcastle de la Premier League. Para el 2014 fichó con el PSV equipo con el que más ha durado con 5 temporadas, salió en 2019 y llegó a España para el Sevilla y finalmente su equipo más reciente es el Barcelona.