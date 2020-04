Adomaitis sueña con un Cruz Azul campeón este año

Ciudad de México.- Mucho se ha hablado en estas semanas sobre si Cruz Azul (Líder general) pudiera ser nombrado campeón del Clausura 2020 en caso de que la Liga Mx no se reanude, sin embargo para el ex jugador celeste, Héctor Adomaitis, esto no debería de terminar así.

El argentino que fuera parte del Cruz Azul campeón del Torneo Invierno 1997 con Luis Fernando Tena como DT, platicó con Marca Claro sobre su gran deseo de ver a La Máquina levantar el título de manera deportiva sobre el terreno de juego.

No, me parece que ningún equipo lo quiere, salvo que quedara una o dos fechas sí, pero quedan ocho o diez juegos y me parece que no debe ser. Acá en Chile se le dio a la Universidad Católica cuando hubo una revuelta social y se paró todo", dijo Adomaitis.

Ante el buen momento que vive la escuadra de Dante Siboldi, el ahora director técnico del Deportes Melipilla de Chile, reconoció que el estratega celeste ha sabido estabilizar al cuadro azul y por eso se mantienen en la cima.

A Héctor Adomaitis no le gustaría que @CruzAzulCD obtuviera el título de @LigaBBVAMX sin que se reanudara el Clausura 2020.



"No, me parece que ningún equipo lo quiere, salvo que quedara una o dos fechas, pero quedan ocho o diez juegos y me parece que no debe ser". pic.twitter.com/GSeeOlPc6G — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) April 26, 2020

Cruz Azul tuvo un momento muy tormentoso y después Siboldi se estabilizó, empezó a conseguir muy buenos resultados, tiene muy buenos números y es muy importante. Lógicamente se le corta el ritmo y esperemos que cuando regrese la actividad puedan seguir retomando lo mismo", señaló.

El apodado “Guero” también se dio la oportunidad de hablar del conjunto de Santos Laguna (con quién jugó una temporada), mencionando que le sorprende la gran labor que ha hecho el técnico uruguayo Guillermo Almada.

Con respecto a Santos, me pareció extraordinario lo que hizo el torneo pasado, un equipo que jugó muy bien, con mucha dinámica, mucha llegada por las bandas y de muy alto nivel de algunos componentes del plantel. En el segundo torneo puede haber una merma en lo que vuelve a agarrar ritmo, tiene un potencial enorme y el torneo pasado les dejó una enseñanza enorme”, expresó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Rafael Nadal ve un panorama “pesimista” para el Tenis

Liga MX: Miguel Herrera envía emotivo mensaje a los americanistas sobre el Covid-19