Adrián Aldrete afirma que en futbol mexicano no hay continuidad

El mexicano Adrián Aldrete, defensa del Cruz Azul, aseveró este viernes que en la Liga mexicana no hay continuidad y si un equipo suma dos derrotas, de inmediato se pide que rueden cabezas porque es lo que vende.

“Lo que la gente o prensa diga no lo podemos controlar, la molestia que hay es por los resultados, si hubiéramos empezado ganando no se hablaría de esto; aquí con dos derrotas se pide que rueden cabezas, así es el futbol mexicano, es lo que vende”, confesó el zaguero en conferencia de prensa.

Aldrete también señaló los habituales cambios en el futbol mexicano, situación que no permite ser constantes a los equipos.

En el futbol mexicano no hay continuidad, es difícil tener un equipo que se conozca, como el nuestro, más allá de que tengamos figuras o no, nosotros no controlamos el tiempo para que vengan los refuerzos, a nosotros nos queda entrenar y funcionar”, explicó.