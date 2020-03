Aficionada es captada con piojos en su espalda en el Santos vs Atlas (Video)

Torreón.- Cuando asistes a un estadio de futbol lo que esperas ver principalmente es un buen espectáculo dentro del terrero de juego pero en las tribunas de vez en cuando puedes encontrar algo insólito como el siguiente caso.

Se cerraba la jornada 8 de la Liga MX entre Santos y Atlas en el Estadio Territorio Santos Modelo cuando en un momento de distracción una aficionada que se encontraba en las tribunas logró captar en la espalda de otra mujer como lo que parecen ser piojos caminan sobre su espalda.

La aficionada compartió el video en Facebook pues para ella era algo sumamente increíble como una persona podía vivir de esa manera, mientras que en el clip se puede observar como la mujer grabada solo disfrutaba del partido.

Este fue el mensaje que compartió en redes sociales junto al video:

"Solo me acerqué para grabarla juro que estaba súper super llena de piojos, que horror.. dijo que venía con los de la porra en el camión cumbres, ahí lo siento por los que andaban en ese camión, piojosos seguros, les juro que tenía más de 10 piojos para cada uno de los que iban en ese camión era una súper exageración.... quisiera decirle que la ayudo, pero cómo, más allá de criticarla y burlarme, me pregunto osea como puede vivir así.... llegar ah tal grado osea que se le salgan así, es de más no mms...".

Evidentemente al hacerlo publico muchas de las personas que vieron el video criticaron la higiene de la mujer, mientras que otras le pedían que en lugar de ir al estadio debe pagarse un tratamiento para erradicar eso en su cabeza.