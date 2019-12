Aficionado de América nombra a su hijo Guido Sebastián en honor a jugadores de las Águilas

Monterrey.- La pasión de muchos aficionados sobrepasa los limites, desde pintar su casa con los colores de su equipo favorito, como tatuarse el escudo o modificar sus autos con algo representativo de su amos hacia el club de su interés. Ahora un aficionado regio espero a los jugadores de América para presumirles que su hijo llevará el nombre de Guido Sebastián en honor ellos.

El primero de los nombres lo adopta por el jugador argentino Guido Rodríguez, quien se ha convertido en una maquina en la mediacancha para el conjunto de Coapa, siendo reconocido en varias ocasiones como el mejor jugador en su posición.

Este aficionado de @ClubAmerica nombró Guido Sebastián a su hijo por Guido Rodríguez y Sebastián Córdova.



Buscaba que ambos le firmaran el acta de nacimiento.



Lamentablemente los jugadores no salieron por la puerta principal. pic.twitter.com/9MuCathhfR — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGassoW) December 26, 2019

Y Sebastián por el mexicano canterano Sebastián Córdova quien para esta temporada ha sido el descubrimiento de las Águilas, siendo un referente en el mediocampo logrando su convocatoria a la Selección Mayor de México en juegos de la Liga de Naciones.

América arribó a tierras norteñas ayer por la parte en donde Noe Ramírez ya los esperaba con el acta de nacimiento en mano para poder mostrárselos a sus ídolos. Ya cuando tuvo la oportunidad de entablar conversación con ellos les mostró que en efecto su hijo se llama Guido Sebastián.

En su primer intento las cosas no fueron para bien, el club decidió no salir por la puerta principal por lo que los aficionados que se dieron cita al hotel no pudieron saludarlos, pero tiempo después se pudieron comunicar con el argentino quien permitió que Noe entrara al hotel para tomarse una foto y además llevarse un autógrafo en el acta de nacimiento de su hijo.