Aficionado de Atlas que resultó lesionado en La Corregidora perdió el ojo: Mauricio Kuri

Querétaro.- A tan solo unos de la tragedia que se vivió durante el encuentro de los Gallos Blancos del Querétaro y el Atlas en el Estadio de La Corregidora, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri aseguró que uno de los aficionados del Atlas que resultó lesionado perdió el ojo.

Así lo mencionó el mandatario en entrevista realizada por grupo Televisa a quienes mencionó algunos detalles en torno de la salud de los aficionados que resultaron lesionados.

En este sentido, Mauricio Kuri señaló que "hay 26 personas que ingresaron al hospital", de las cuales 19 fueron dadas de alta, 4 más están en código amarillo, mientras que un lesionado perdió el ojo por lo que tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México para ser atendido y otro más se encuentra en estado grave.

Asimismo, Kuri dijo estar consternado por lo ocurrido en la entidad, pues recordó que "Querétaro, siempre ha sido un lugar de buenas noticias", por lo que esta situación sin duda "duele".

Por estos hechos, el funcionario destacó que se buscaría a los responsables los cuales, "no solamente lastimaron a Querétaro", sino al país y a la buena hospitalidad y prestigio de los queretanos.

“Tomamos cartas en el asunto desde un inicio, estamos trabajando muy de cerca con la Fiscalía General del Estado, para que estos inadaptados estén en la cárcel y no estén más en las calles, y que su condena no solamente sea social de la cobardía que ellos hicieron, sino también corporal y que no estén fuera de las calles porque no se lo merecen”, aseveró Mauricio Kuri.