Aficionado de Tomateros baila y se baña con cerveza en las gradas del estadio (Video)

Culiacán.- El beisbol está de regreso y para sorpresa de muchos los aficionados también. La Liga Mexicana del Pacífico decidió darle el voto de confianza a sus aficionados y los dejó ingresar a las distintas plazas principalmente en los estados de Sinaloa y Sonora. Pero no todos acataron las medidas de salud impuestas tanto por las autoridades como la de los clubes.

En las primeras horas de los partidos de este jueves varias fueron las denuncias vía redes sociales de personas que no estaban cumpliendo con las normas dentro del inmueble, desde no portar el cubrebocas, estar muchas personas juntas en un espacio pequeño y el que ha causado más revuelo que justamente se dio en las gradas de la casa de los Tomateros de Culiacán.

Ya con el juego avanzado y para meter más ambiente al encuentro un hombre se levantó de su lugar y con vaso en mano lleno de cerveza comenzó a dar un espectáculo a quienes se encontraban a su alrededor. El hombre sin identificar comenzó a tomar su bebida de forma poco usual al punto de que la derraba sobre su ropa y entre las personas más se acercaban a grabarlo él más lo hacia.

Fueron varios minutos en los esta persona se tomó varios vasos y terminó "bañándose" con cerveza, su playera empapada fueron las marcas de su momento de fama. Al final también lanzó gran parte del liquido al aire y personas que estuvieron cerca de su lugar resultaron mojadas pero sin ningún daño.

Aficionado de Tomateros baila y se baña con cerveza en las gradas del estadio

Lo que sorprendió a muchos internautas como a los mismos periodistas que compartieron el momento también en redes es que ningún elemento de seguridad impidió que siguiera, esto contrasta a las palabras de Omar Canizales, presidente de la LMP quien declaró que todo este proyecto estaba totalmente pensado y bajo control dejando en manos de los aficionados la coherencia y prudencia al momento de ingresar al inmueble.

Al final varios elementos de la policía ingresaron al estadio para sacar a la persona mientras los cientos de espectadores miraban y grababan el momento para compartir en redes sociales.

Actualmente la liga no ha declarado ninguna postura ante este evento, el cual no fue el único pues aficionados en otras plazas también se negaron a cumplir los protocolos al pie de la letra. Incluso ante el oportuno anuncio tanto de la Liga como de los equipos de que niños menores de 12 años no podrían ingresar aun así se pudieron ver a familiar en los accesos siendo detenidos por la misma razón.

Para este viernes se juegan en todas las sedes el segundo de las series inaugurales las cuales terminan este domingo luego de 4 juegos entre ellos para iniciar con los duelos normales