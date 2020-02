Aficionado le escribe carta a Álvaro Morales y este le responde

Ciudad de México.- En México solo hay dos corrientes futbolísticas, amar y odiar al América y amar y odiar a las Chivas, en este caso hablaremos se la segunda, desde hace mucho tiempo solo existía una sola forma de criticar al futbol y era hablando mal de las Águilas, personajes como David Faitelson y José Ramón Fernández se encargaron por mucho tiempo en hablar del conjunto de Coapa, en estos tiempos apareció uno tercero que se inclinó para torturar a Chivas.

Álvaro Morales periodista de ESPN se ha ganado la fama del critico número 1 hacía el Guadalajara, esto ha calado fondo en el orgullo de los Chivahermanos que que han levantado la vos ante el constante ataque a su equipo.

Luego de que Morales criticara el mal momento de Uriel Antuna luego de sus múltiples fallas ante Cruz Azul, pidiéndole que se retirara lo que llamó la atención de un aficionado que con una carta le hacia saber al periodista pero este la tomó como algo sin sentido y la rompió en vivo durante su programa de esta mañana.

Carta completa para Álvaro Morales de un aficionado Chiva

"Hola Álvaro, después de tus constantes ataques, críticas desmedidas, y hasta por momentos ofensivas a la institución de Chivas, sus jugadores y directivos, decido escribirte unas palabras como aficionado al futbol.

En cuanto a tu trabajo como narrador de juegos, es bueno a secas, tienes un toque especial en el cual perfectamente entiendes la seriedad de lo que estás haciendo y no caer en ofensas queriendo ser gracioso como cuando interactúas en mesas de debate o redes sociales. Como crítico frente a un micrófono y a una audiencia deberías de ser responsable y ético, sin hacer show (si buscas eso, vete a otro tipo de programas), entiendo que, forzosamente quieras generar un personaje, que al final, termina siendo insípido y molesto.

Tú, al igual que muchos profesionistas estás expuesto a tener buenos y malos días pero eso no implica que cuando tú cometes errores en tu trabajo, los futbolistas salgan y puedan tu retiro, te ofendan, se burlen de tí o generen odio a tu entorno.

Lo que hiciste este fin de semana respecto a Uriel Antuna es cruzar líneas de respeto, sí, Uriel ha tenido malos, muy malos días, créelo, estoy seguro de que él lo sabe y la afición ya se lo reprochó también, no hace falta que venga un "personaje", por no decirte bufón, a reventarlo y pedir su retiro. Tú, Álvaro, eres un "comunicador" que juega a ser un personaje que, cobardemente genera odio en un país donde lo último que necesitamos es generar más odio, ya no estás en la escuelita para jugar al "bullying".

No olvides que ellos, los jugadores, antes de ser profesionistas son personas con cualidades y defectos, errores ya ciertos, malos días los tenemos todos, pero no por ello te da la posibilidad de tomar tus medios y levantar un linchamiento contra una PERSONA.

Álvaro, tu calidad moral como profesionista y aficionado no te da la oportunidad de criticar, cambiaste de equipo por decepciones "constantes", eso señor Morales, en mi pueblo, entre muchos calificativos, le llama RAJÓN.

Te invito a reflexionar qué es lo que aportas para mejorar nuestro futbol mexicano, como comunicados, analiza honestamente si el querer ser el "gracioso del salón" es la vía correcta, porque de ser así, lo único que demuestras es que intentas ocultar tus múltiples carencias como profesionista.

La "carrilla" o burlas, déjalas para los aficionados, nosotros no tenemos la responsabilidad que implica un micrófono, tú dedícate a analizar, criticar con ética y objetividad, seguro si haces eso serás un mejor profesionista y una mejor persona, emite tus puntos de vista, nadie te limita, solo hazlos con responsabilidad moral, sabiendo que eres un comunicador, NO UN PAYASO".

Esas fueron las palabras del aficionado resentido con el comunicador que solo se detuvo a decirle una cosa:

"Los cobardes y los llorones están más cerca de ser traidores" justo después de haber roto la carta en vivo.

Este solo ha hecho que las personas se le vayan en su contra al no aceptar que solo molesta a las Chivas por ser un personaje de televisión llegando a ser un "Payaso" lo que aparentemente al periodista no le importa.