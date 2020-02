Aficionados de Rangers realizan canticos anticatólicos en vuelo a Portugal

Es Rangers Glasgow de Escocia visitó esta tarde al SC Braga de Portugal por el boleto a los octavos de final de la Europa League pero horas antes de que el partido se llevará a cabo, aficionados de los dirigidos por Steven Gerard estuvieron en los reflectores al aterrorizar a personas que viajaban en un avión.

Docenas de seguidores que viajan desde Manchester a Lisboa han sido criticados por los cantos intolerantes antes del juego.

Rangers lead in Braga ��

⚽️ Ryan Kent#UEL pic.twitter.com/SmKoZPN8Tz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2020

En las imágenes grabadas en el vuelo, se puede escuchar a los fanáticos cantando "Odiamos a los católicos, todos odian a los católicos romanos".

Otros aplauden y aplauden en el video de 30 segundos mientras aterrizan en el aeropuerto portugués.

En otro video impactante cantan la canción Follow Follow que incluye “Dundee, Hamilton ... f *** the papa and the Vatican”.

Una pasajera, que guardo su identidad, dijo que temía por su seguridad durante el vuelo porque es católica.

La aterrorizada mujer inglesa, que viajaba con su novio, dijo que incluso escondió su crucifijo debajo de su camiseta por temor a que el grupo lo viera.

Grabó los cantos para resaltar las letras de odio, pero estaba demasiado asustada para filmar a los involucrados.

Imágenes previas del partido de Braga ante el Rangers/@RangersFC

Ella le dijo al portal Scottish Sun Online: “Me golpearon en la cabeza y me golpearon el respaldo de la silla”.

“Quería levantarme para enfrentarlos, pero mi novio me dijo que no valía la pena”.

Luego comenzaron a cantar las canciones anticatólicas. No podía creerlo. Fui a una escuela católica”.

“Estaba realmente asustado. Llevo un crucifijo alrededor del cuello y tuve que esconderlo debajo de mi camiseta”, dijo la joven.

La mujer había pensado primero que el grupo, todos vestidos con playeras azules, eran una ruidosa fiesta de despedidas de soltero hasta que uno de ellos señaló las insignias de los Rangers.

Ella afirma que el mal comportamiento comenzó “casi inmediatamente después del despegue” con dos horas y media de asientos, cantando y golpeando a otros pasajeros.

La furiosa joven de 24 años ahora ha presentado una queja oficial ante Ryanair (línea de aviones en la que viajaba), alegando que el personal de la aerolínea no hizo nada para mantener bajo control al ruidoso grupo.

Jugadores del Rangers celebrando su anotación ante el Braga/@RangersFC

Y ella criticó a las azafatas por continuar sirviéndoles alcohol.

Ella dijo: “Ryanair no hizo nada para hacerme sentir segura. No parecía importarles el impacto que podría haber tenido en otros pasajeros”.

Antes de despegar, hicieron un anuncio diciendo que si había algún mal comportamiento desviarían el avión”.

“Pero no hicieron absolutamente nada, aparte de continuar sirviéndoles alcohol durante todo el vuelo”.

En el partido los Rangers vencieron por 0-2 al Braga para sellar su pase a los octavos de final de la Europa League, terminando con un marcador global de 2-4 ya que en su casa el habían vencido por 3-2 al conjunto de portugués.