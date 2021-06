Aficionados del Club América piden el regreso de Rubens Sambueza

México.- Con el regreso de Miguel Layún al Club América mucha afición ha comenzado a llenar las redes sociales con mensajes para la directiva de que deben ir por Rubens Sambueza una vez más para que sea el refuerzo bomba del equipo y pueda retirarse con las águilas como él lo dijo hace algunos meses en una entrevista.

Los mensajes en redes sociales con el nombre de Rubens Sambueza desde hace ya varias semanas ha ido en aumento, la mayoría pidiendo al regreso del argentino como parte de un homenaje para lo que le dio al Club América en su paso lo que fue dos títulos de Liga MX y de Concachampions, pero también hay otros que no le perdonan la final del 2016 ante Tigres por lo que niegan su llegada.

"Me encantaría que regresara Rubens Sambueza al América y ya ese es todo el tweet", "Capaz que en una de esas si regresa mi Sambu", "Por favor Club América trae de vuelta a mi Rubens Sambueza", "Mi sambu sonando para retirarse en el ame, lo veo y me cuadra, ven y retírate levantando la 14", son algunos de los comentarios que se ven en las redes sociales.

La verdad es que la directiva del Club América por ahora no tiene una intención clara de repatriar al jugar de 37 años, pero la ventaja para el equipo en caso de cambiaran de opinión es que este 31 de junio se vence su contrato con Toluca el cual no ha sido renovado por lo que podría llegar gratis si así lo acordaran ambas partes pero por ahora no hay nada que pueda confirmar un verdadero interés.

Rubens Sambueza a sus 37 años fue el jugador referente del Toluca en el Guard1anes 2021 | Foto: Jam Media

Rubens Sambueza en su llegada al equipo fue muy cuestionado por su temperamento y es que Miguel Herrera que lo vio en Tecos lo quiso llevar a las águilas y así lo hizo en el 2012 en donde estuvo 5 años llegando a ser uno de los jugadores más importantes para entrenador que pasó en ese tiempo, Piojo, Turco Mohamed y Ricardo La Volpe, este último quien lo dejó irse en 2017.

El jugador ya lo ha confirmado varias veces de querer volver al equipo, incluso hace unos años en su paso por Pachuca se le preguntó con que equipo le gustaría retirarse y su respuesta fue el Club América, esperanzado de que en algún día pueda volver, y podría ser esta aunque no se ha dado nada oficial, de momento el único refuerzo ha sido Layún.

Se espera que Santiago Baños pueda dar más información de posibles refuerzo y salidas en las siguientes semanas ya que muchos de sus jugadores están concentrados con sus selecciones y lo que no están aun de vacaciones esperando el llamado para que puedan reportar a Coapa al inicio de pretemporada.