Aficionados salvadoreños llevaron "serenatas" al hotel de la Selección Mexicana para evitar que durmieran bien

El Salvador.- La Selección Mexicana arribó a El Salvador apenas este martes para evitar lo más posible la persecución y el hostigamiento del que son presas cada que visitan plazas tan fuertes como la El Salvador, especialmente en el Cuscatlán. Pero aun con toda esas intenciones no se salvaron de que las clásicas serenatas se hicieran presente durante la noche y madrugada de este martes y miércoles.

Luego de que se hospedaron en el hotel y se disponían a descansar, comenzaron a llevar cientos de personas para gritar, cantar a las afueras del hotel de concentración con la única finalidad de que descansaran lo menos posible durante la noche para que el juego al día siguiente llegaran con un poco de cansancio y tener ventajas sobre ellos.

Estas serenatas se extendieron hasta poco más de las 12 de la noche y madrugada de este miércoles día ya del partido. La Selección Mexicana evitó salir a ver el espectáculo para evitar alguna confrontación y se mantuvieron en su habitación hasta que todo terminó. No se sabe realmente cuál fue el plan que siguieron para evitar estar atentos al ruido.

Leer más: México: Federación de El Salvador declinó acreditaciones para los medios nacionales

Ya con todo hecho, los aficionados se retiraron esperado que lo que hicieron tenga algo productivo para sacar este miércoles cuando se juegue el sexto partido de las Eliminatorias de Concacaf. En donde el equipo salvadoreño no está para nada bien posicionado ocupando los últimos lugares, mientras que México se mantiene en el primer lugar.

Esta no es la primera vez que sucede, es una tradición para estos países como Honduras y El Salvador intentar desconcentrar a la Selección Mexicana, el mayoría de las cosas no funciona, pero ya en el tramite del partido el combinado mexicano si se ve aturdido por el rival en donde ha llegado a perder en sus visitas a Centroamérica, pero no precisamente por algún tema de serenatas o desvelos.

Cientos de personas se dieron cita para la serenata | Foto: Especial

Cabe destacar la que la presión contra los mexicanos inició desde muy temprano, cuando se anunció que los medios mexicanos que buscaron una acreditación para el partido fueron rechazadas y no se les dio el permiso si quiera para estar en el estadio, solo nos cuantos pudieron hacerlo pero con mucha protección de la policía para el reconocimiento de la cancha del Cuscatlán.

Desde El Salvador no han dado alguna respuesta nueva, la Concacaf tambien se mantiene en silencio a solo unas horas del partido. Pero quien si ha tenido mucho que decir es el exentrenador de la Selecta, Carlos de los Cobos quien aseguró que El Salvador tiene todo para vencer a México y ser la sorpresa de esta Eliminatoria, ya que con el nivel de México es posible pensar en ello.

Queja de prensa mexicana al negarle el acceso al partido de este miércoles | Foto: Especial

"La realidad es que, lo digo con mucha sinceridad, esta no es la mejor versión de México ya hay jugadores que siguen siendo competitivos, ya están pasando su mejor etapa y hay chicos que van empezando", dijo a Récord.

En lo que respecta al partido, las acciones iniciarán en punto de las 21:05 pm (Centro de México) a través de las señales de TUDN y Azteca 7, totalmente en vivo ya que ello por un contrato con la Selección sí podrán cubrir a la Selección a donde quiera que vaya. En caso de que México gane se acercaría cada vez más a la clasificación rumbo a Qatar 2022.