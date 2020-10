Afirma Julio César Chávez Jr. que siempre ha tenido hambre de triunfo

El excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. dijo que ante las criticas que ha recibibo, dejo en claro que siempre ha tenido el hambre de triunfo y que todavía tiene la fuerza para lograr cosas importantes en el boxeo.

Cabe recordar que en días pasados, la Leyenda del Boxeo Mexicano, Julio César Chávez, quien fue triple campeón mundial en los pesos superpluma, ligero y superligero, declaró a que hijos Julio y Omar les ha faltado hambre para destacar en este deporte.

"No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción. Y todo eso me dio el hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que siempre no me han ayudado, siempre, como la última decisión", externó Chávez Carrasco.

Y es que al Junior le llovieron las criticas, tras la derrota que sufrió el pasado 25 de septiembre en Tijuana, ante Mario Cázares, un peleador que llegaba a ese compromiso con solo 12 combates en el boxeo profesional y sin haber enfrentado a ningún clasificado mundial.

Chávez tuvo una concentración en Los Ángeles, California con el entrenador Jorge Capetillo y el 16 de septiembre nació su hijo Julio César Chávez Muro, que parecía una motivación extra para darlo todo arriba del ring.

Cázares sorprendió y se llevó la victoria por decisión técnica, después de que el referi detuvo la pelea en el sexto round debido a que el ex campeón mundial presentaba un peligroso corte en el párpado del ojo izquierdo.

Esa vino a ser la tercera derrota de JC Jr. en sus últimas cuatro peleas, incluyendo el revés ante el jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez en 2017 y la que sufrió frente a Daniel Jacobs en diciembre de 2019, en Phoenix, Arizona.

Tras el compromiso en Tijuana y de quejarse de la decisión que tomaron el referi y los jueces, Chávez Carrasco, de 34 años y quien tiene récord de 51-5-1, con 33 nocauts aplicados, regresó a Culiacán, donde ya se prepara para su siguiente combate..

El "Junior" dio a conocer en días pasados que peleará en la ciudad de Culiacán, el 21 de noviembre del año en curso ante un rival por definir y la función tendrá lugar en el gimnasio que está construyendo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

También señaló que si Mario Cázares acepta la revancha, puede ser en esa misma fecha, para que de una vez por todas se despejen las dudas que quedaron en su duelo en Tijuana.