Afirma Julio César Chávez Jr. que ya no le interesa pelear por un título mundial

Culiacán, Sinaloa.- El ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. dijo que se ha preparado muy fuerte para enfrentar a un duro rival como es el argentino Nicolás Masseroni, en el combate estelar de la función que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre en el parque Revolución, de la capital sinaloense.

Durante una rueda de prensa que ofreció este miércoles en un restaurant de Culiacán, Chávez Carrasco dijo que actualmente ya no le interesa tanto pelear por un campeonato del mundo, por que busca es enfrentar a grandes peleadores

"Creo que en 2021 vamos a intentar pelear pronto entrando el año, algunas dos veces, para después de otras dos peleas más, buscar en mayo o en septiembre si hay alguna oportunidad pelear un campeonato, pero no, ya no me interesa pelear por los campeonatos del mundo, lo que quiero es pelear con los mejores, eso buscaría, combates grandes", externó el hijo de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez.

En el anuncio , el "Junior" quien estuvo acompañado de Karim Arce, sobrino de Jorge "Travieso" Arce, y Karen Rubio, quienes también pelearán en esta cartelera, confirmó que su combate contra Nicolás Masseroni será en las 175 libras (peso semi-pesado), a diez rounds.

Indicó que habló con el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro quien accedió en prestarle el parque Revolución para realizar esta función y donde solo se permitirá la entrada de 550 aficionados, ante las restricciones sanitarias por el coronavirus.

Asimismo, Chávez Carrasco dijo que los aficionados pueden ver el evento vía streaming, a través de la pagina SalaEstelar.com y se puede contratar con un costo de 200 pesos.

Además, externó que será algo especia pelear en el parque Revolución, el lugar donde tuvo su primera pelea como profesional hace 17 años.

"Espero que sea una buena pelea, que sea limpia, sin cabezazos, sin trampas, que sea del gusto de los aficionados. Voy a dar lo mejor de mí en el ring", mencionó Chávez Jr.

NO QUERÍA UN RIVAL FÁCIL

El ex campeón mundial señaló que se inclinó en medirse contra Masseroni, porque es un buen peleador que viene empujando fuerte y porque no deseaba tener un rival fácil, ya que a los aficionados les gusta ver peleas muy competitivas.

El "Junior" dijo que se ha sentido cómodo en la división de las 175 libras, pero quiere bajar a las 168 libras.

"Para este tipo de peleas está bien (en 175 libras), pero ya para peleas importantes como contra Daniel Jacobs o de ese tipo, me gustaría que fuera en las 168 (libras)", declaró el pugilista sinaloense.

"ZURDO" RAMÍREZ, POSIBLE OPONENTE

Chávez Jr. admiitió que sí le gustaría enfrentar en algún momento al mazatleco Gilberto "Zurdo" Ramírez. "Ya hemos tirado guantes, es buen boxeador el 'Zurdo', es muy alto, difícil, pero si me gustaría tener un combate contra él, sería algo muy interesante".. encantado de la vida de pelear con él

NO DESCARTA REVANCHA ANTE 'CANELO' ÁLVAREZ

Sobre si todavía existe un interés de una pelea de revancha contra Saúl "Canelo" Álvarez, dijo: "mientras la gente quiera, ahi va estar la posibiidad, mientras la gente lo pida, ahi va a estar, si yo gano más peleas, a gente va a seguir queriendo verlas, entonces el boxeo es negocio y él también quiere peleas grandes"

Agregó que: "si yo cumplo con la meta, de lo que estoy hablando, de que me vaya bien en estas peleas, es muy probable que pueda hacerse, si él (Canelo Álvarez) no quiere, es su problema, hay muchos otros peleadores buenos, jóvenes duros, campeones, con quien sea estamos dispuestos a pelear".

En cuanto a las ocurrencias que ha hecho y que se han divulgado en las redes sociales, Julio César Chávez Jr. dijo que quiere seguir haciéndolas, porque se divierte y es una manera de interactuar con sus seguidores.