Agente de Achraf Hakimi desmiente que Bayern Múnich busque al jugador

Alemania.- Durante los últimos días ha trascendido que el Bayern Múnich busca hacerse con los servicios del joven lateral Achraf Hakimi, jugador que actualmente juega con el Borussia Dortmund pero pertenece al Real Madrid.

Incluso se ha hablado que el Bayern pretenderia incluir al jugador Lucas Hernández en la transferencia, y con esto facilitar la contratación de Achraf, pero todo parece indicar que es solo un rumor.

Según Alejandro Camaño, agente del lateral, ha declarado de manera contundente para el medio de comunicación “Spox”. “Los grandes clubes de Europa están interesados por Achraf, pero no sé de dónde salieron los rumores que el Bayern Múnich es uno de ellos. Esto no es un problema. Nadie del Bayern o del Real Madrid me ha buscado para una posible transferencia por Hakimi”. Comentó el agente.

Se habla sobre las distintas posibilidades que tendría el jugador del Borussia Dortmund en el futuro próximo, pero hasta el momento su representante ha mantenido serenidad total pese a la presión de los rumores.

“Nos encontramos completamente relajados y tranquilos en cuanto al futuro de Achraf se refiere. Él tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022. Ya veremos entonces que pasa cuando el retorne con el Madrid durante este verano”. Concluyó.

