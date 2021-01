Agente de Erling Haaland descarta acercamiento del Barcelona

El agente del delantero noruego del Borussia Dortmund, Milo Raiola, dejo en claro que el conjunto del Barcelona no ha tenido un acercamiento con el para negociar un posible fichaje de Erling Haaland.

"Nunca he hablado con ningún candidato presidencial del Barcelona sobre Haaland y no lo haré. Si hay un nuevo presidente elegido en enero, me puede llamar.”comento el agente del delantero del Borussia Dortmund.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Varios han sido los equipos del viejo continente que están en la busqueda de Haaland para este 2021, por solo mencionar a algunos como el caso del Real Madrid y ahora el rumor del Barcelona, son solo algunos que preguntan por los servicios del noruego.

Erling Haaland, el Golden Boy 2020, es uno de los jugadores más deseados por los grandes equipos europeos. El precio de salida de Haaland del Dortmund es de 75 millones.

De hecho, el Dortmund ya trabaja en persuadir a Haaland para que renueve su contrato que acaba en 2024. Se trata de convencer al jugador de tu club y tus planes.

Según cuenta el diario AS, el Borussia Dortmund tiene bien atado a Erling Haaland hasta el 30 de junio de 2022 pues tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros que hacen imposible que clubes como el Real Madrid apuesten por su contratación a día de hoy debido a la crisis económica por culpa del Coronavirus.

33 vecesnotó en 2020 en los 32 partidos que ha disputado Erling Haaland. Más de un tanto por partido que resulta en un promedio de un gol cada 73 minutos. Los 33 tantos le colocan en quinta posición de la tabla goleadora del año de las cinco grandes ligas, por detrás de Lewandowski (45 goles), Cristiano Ronaldo (41) Lukaku (35) e Immobile (34).