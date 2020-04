Agrada a Paul idea de Liguilla a un solo juego

Cd. de México.- A Paul Aguilar le agradaría que la Liguilla se juegue a un solo partido, para darle más emoción al torneo.

Esa es una de las opciones que suenan para reanudar el Clausura 2020 y cumplir con el calendario de este y el siguiente Apertura.

Sería muy buena opción, le daría un poco más de sabor el que sea a un solo partido, deportivamente sería matar o morir y haría que hubiera más emoción y lo haría mucho más interesante", comentó en videoconferencia.

La recomendación de la FIFA, de no tener futbol al menos hasta septiembre debido al Covid-19, no asusta al azulcrema Paul Aguilar.

"Nos seguimos preparando a doble sesión o como decidan los profesores, pero saber que hemos tenido el nivel de competencia de la misma forma. Lógicamente se pierde la parte técnica, pero en lo físico vamos a regresar de la mejor forma, siguiendo en diferentes plataformas los entrenamientos con los profesores.

"En lo que sí, y creo que se está diciendo, que habrá semanas para prepararnos en lo futbolístico, con pelota. No debe haber ningún pretexto y no creo que pese el que estemos seis meses sin poder participar", expresó en videoconferencia.

El capitán azulcrema también avala la propuesta de los federativos de crear una Liga de Expansión, en la que los equupos mexicanos compitan con los de la MLS.

"Sería algo muy interesante, la MLS está creciendo muchísimo, avanzando a pasos muy grandes y tener esos roces como hoy por hoy en diferentes torneos, le vendría bien al futbol mexicano, ese roce que se ha perdido al no estar en Libertadores o Sudamericana.

Creo que sería muy interesante (una nueva participación azulcrema en Libertadores) y mejoraría en todos los aspectos, lo más importante es el lado deportivo, sería importatísimo, subiría el nivel deportivo en toda la extensión", comentó.

Aguilar tiene contrato hasta finales de este año, más allá de que todo dependerá de la adecuación de calendarios.

"Me veo retirándome en América, me queda de aquí a diciembre el contrato, no quisiera poner fin a mi carrera aún, queda un rato más, sea donde sea hoy toda el poder apoyar a cada uno de mis compañeros para darle lo mejor a este club y que sigan los primeros planos.

"Uno quiere seguir jugando y ganando títulos, ojalá pueda superar la marca de los más ganadores del futbol mexicano", expresó.