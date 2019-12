Aguirre: “El del Espanyol va ser un partido disputado de principio a fin”

Leganés, España.- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, consideró que el partido entre su equipo y el Espanyol será 'muy disputado de principio a fin' dada la necesidad de puntos que ambos tienen.

“Va una gran parte de corazón por las circunstancias en las que nos encontramos. Ambos equipos estamos necesitados de puntos y eso a veces hace que pierdas poco a poco el concepto táctico y te dejes llevar por las emociones, que puedas cometer errores. Es el riesgo que corres”, dijo.

��️ ¡Buenos días pepineros! A las 11:00h. en la I.D. Butarque penúltima sesión de entrenamiento del equipo antes del último e importante partido del año #LeganésEspanyol.



��️ A las 13:00h. rueda de prensa de Javier Aguirre. pic.twitter.com/yD0aPgTJjB — C.D. Leganés (@CDLeganes) 20 de diciembre de 2019

Por otra parte gracias a esas emociones eres capaz de hacer cosas que habitualmente no te atreves o no haces. Habría que poner las dos cosas, lo táctico y lo emocional. Va a ser un partido disputado de principio a fin, eso lo tengo claro”, añadió.

El mexicano es consciente de lo importante del choque: “Lo único que es distinto a otros partidos es que es un partido de seis puntos. Porque tú sumas y el rival no suma. Es lo único distinto a que te visite, por ejemplo, el Barcelona”.

“Nosotros tenemos muchos problemas como ellos, estamos necesitados como ellos. Es lo único que veo. Por lo demás, todos tienen que venir. No le doy más importancia a eso”, agregó ante los medios.

Se da la circunstancia de que el técnico se medirá a un club donde trabajó anteriormente: “Queda muy buen recuerdo. Yo viví contento en Barcelona. Hicimos un bonito grupo. Llegamos en una situación similar a la de Leganés. Tengo jugadores que estuvieron conmigo en la plantilla y que ahí siguen”.

Y también hay amigos de utilleros, delegados... gente entrañable que me trató muy bien. Somos rivales, sólo durante 90 minutos. Pero antes nos daremos un abrazo y nos desearemos unas felices fiestas”, reconoció.

Javier Aguirre dirigiendo un entrenamiento del Leganés/@CDLeganes

Los madrileños vienen de un largo desplazamiento a Andorra por la Copa del Rey: “El viaje fue francamente cansadito. Acabamos tarde. Cenamos ya muy tarde. El partido terminó a las once o así y cenamos sobre la una y algo”.

“En la mañana desayunas en el autobús, luego al tren y a entrenar por la tarde. Todavía hoy estaban algunos fatigadillos. Pero seguro que mañana estaremos perfectamente todos para el partido del domingo”, completó.

En esa cita contó con algunos canteranos: “Me encantaron los chicos. Tuvieron personalidad, buen juego, buena actitud dentro y fuera del campo... me encantaron. Felicito a la gente del Leganés, que tiene un filial muy bueno. Ojalá podamos en Liga traer alguno algún día”.

Aguirre deseó además acabar el 2019 con victoria: “Y en el 2020 que lleguen con la cabeza limpia, que vayan estos días a su casa y festejen; que desconecten. Y meterles en faena ya en enero porque el día 3, inmediatamente, tenemos un compromiso de liga para cerrar la primera vuelta y hacer balance de qué tenemos, que nos falta y qué hacemos mal para corregirlo”.

�� El C.D. Leganés celebró tras la rueda de prensa de Javier Aguirre su tradicional brindis de Navidad con la prensa.



��¡Feliz Navidad a todos! pic.twitter.com/jVbs4WaU4w — C.D. Leganés (@CDLeganes) 20 de diciembre de 2019

Por otro lado analizó la posible llegada de refuerzos invernales: “Lo que la institución pueda y quiera. No soy ese tipo de entrenador que pide traer tres y que se vayan otros tres. Hoy no necesito nada. Otra cosa es que del lado del vestuario alguien diga que se quiere ir, es distinto. Si alguno levanta la mano y se quiere marchar porque quiere buscar oportunidades o lo que sea, nos podemos sentar y hablar”.

“No he hablado con ningún jugador al respecto del futuro. A mí me gusta mucho la claridad y la frontalidad. Si viene un jugador y me dice que le conviene salir valoraré y veré si se tiene que quedar porque tiene contrato y me interesa. Si yo veo que no se dan estas dos condiciones, adelante. No me gustaría mantener gente inconforme a la fuerza. Se irá viendo caso por caso y se enterará primero el jugador por mi boca que por ustedes”, finalizó.