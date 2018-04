La selección de Ahome debutará ante Sinaloa Municipio en el Estatal de Futbol categoría Libre Varonil que se llevará a cabo en la vecina ciudad de Guasave del 11 al 16 de abril. La competencia se inaugurará el jueves 12 de abril a las 20:00 horas en el estadio Guasave 89.

En el grupo A

Los pupilos de Alfonso Burgos quedaron ubicados como cabeza de serie del grupo A, junto a Sinaloa, la Tercera Fuerza de Guasave y El Rosario. El primer partido de los ahomenses será el jueves 12 en la cancha de El Puentón a las 18:00 horas. El viernes 13 se verán las caras con la Tercera Fuerza de Guasave a las 16:00 horas en el estadio Guasave 89 y su último partido de la fase de grupos será el sábado 14 ante El Rosario a las 08:00 en la cancha de El Chaleco. Los ahomenses han llegado a la final en las últimas dos ediciones de la competencia, aunque no han podido coronarse, por lo que tratarán de sacarse la espina en tierras guasavenses.

Otros sectores

En el grupo B quedaron sembrados la Primera Fuerza de Culiacán, Angostura, la Tercera Fuerza de Culiacán y Mocorito. Como actuales campeones y por su nivel, el máximo circuito de la capital saldrá como favorito para clasificar en ese sector aunque la Tercera Fuerza tratará de dar la sorpresa y dejar fuera a sus paisanos. En el C están el anfitrión Primera Fuerza de Guasave, El Fuerte, Pericos y Mazatlán. Los locales tratarán de hacer valer el jugar en casa, aunque no se puede descartar a los porteños o los fortenses. En el D se encuentran Elota, Navolato, la Segunda Fuerza de Guasave y Escuinapa. En este sector no se ve un claro favorito, por lo que cualquiera podría meterse a la siguiente ronda.

El primer lugar de cada grupo clasifica a las semifinales, que serán el sábado por la tarde, mientras que la final será el domingo a las 10:00 horas.