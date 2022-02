Aiane Freitas deslumbra a sus fans en redes con lindo conjunto mostrando su figura.

La modelo Aiane Freitas sigue deleitando las pupilas de sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza y linda figura en casa una de las publicaciones consolidándose como una de las modelos latinas más lindas del mundo del modelaje.

Originaria de Brasil, Aiane Freitas se ha encargado de deslumbrar a sus seguidores en redes sociales trabajando para diferentes y reconocidas marcas no solo de ropa, sino también de trajes de baño ganando gran popularidad al mostrar su lindo físico y larga cabellera negra.

La joven brasileña de 31 años es una modelo que desde joven tuvo aspiraciones para llegar a las pasarelas y se mudo a algunos países de Sudamérica para alcanzar su sueño de llegar al mundo del modelaje, donde además ha competido en su natal Brasil en concursos de belleza como Miss Sao Paulo.

En esta ocasión Freitas deslumbro a sus seguidores en redes sociales al portar un lindo conjunto plateado lleno de brillos, con un pantalón holgado y una blusa corta como top dejando ver su espectacular figura adornada con su larga cabellera negra.

“De uma noite linda �� (De una hermosa noche)”, escribió Aiane en la publicación donde lució radiante no solo por portar un outfit brilloso, sino por mostrar su belleza y linda figura robándose las miradas de sus fans alcanzando miles de me gusta y más de seis mil comentarios donde los elogios para la brasileña no se hicieron esperar.

Aiane Freitas luciendo su linda figura en lindo con junto plateado/Foto: Instagram

Aiane Freitas se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, desde el gran estilo de vida que lleva, hasta parte de sus aventuras en sus días libres y qué decir de mostrar el trabajo que realiza en el mundo del modelaje deleitando la pupila de sus más de dos millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

