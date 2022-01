Aiane Freitas, la modelo que ha deleitado a sus seguidores mostrando su belleza en redes.

La modelo Aiane Freitas se ha convertido en toda una sensación en el mundo del modelaje, pero no solo en las pasarelas y revistas especializadas, sino también se ha ganado un lugar en redes sociales mostrando su belleza y linda figura.

Aiane Freitas es una modelo que ha sabido explotar su carisma, sencillez y linda figura en redes sociales, mostrando parte de su trabajo en el mundo del modelaje y algunos de los momentos de sus viajes y rutinas de ejercicios que realiza para mantener su vientre plano.

La modelo brasileña de 31 años se ha encargado de ser embajadora de las mejores marcas de ropa, luciendo en todo momento los diferentes outfits de ropa casual, vestidos de gala y trajes de baño, deleitando a cada uno de sus fans.

En esta ocasión Freitas ha llamado la atención de propios y extraños al lucir su espectacular figura portando un lindo conjunto de ropa interior en color rosa, resaltando sus lindos ojos y su piel canela robándose las miradas en redes sociales.

En la publicación se puede observar a Aiane sobre un camastro con una pose que llama la atención, mostrando además de sus mejores curvas un rostro de seriedad que no ha dejado de robarse las miradas alcanzando más de 147 mil me gusta y más de mil 500 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Aiane Freitas mostrando su belleza en redes/Foto: Instagram

Aiane Freitas se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de sus viajes que ha realizado en diferentes países, además de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 1.9 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.