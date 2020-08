Ajax: Edson Álvarez se perfila para ser titular en el arranque de la Eredivisie

Amsterdam.- Una nueva temporada en Holanda se acerca y los equipos se preparan, ese fue el caso del Ajax que ya con 4 partidos de preparación se encamina a su debut en la Eredevisie. En dichos encuentros el mexicano Edson Álvarez ha sido un recurrente en la formación inicial de Ten Hag por lo que no sorprendería que Álvarez se perfile una vez más como titular para el comienzo.

Las actuaciones del mexicano han dejado buena impresión a su entrenador quien ve los buenos momentos justo como llegó la temporada anterior que hasta goleador en Champions League fue. Pero aun con eso Eik ten Hag no le asegura el puesto y cree que debe ser el mejor de la posición para quedarse con el. El holandés reconoció que la fuerza y físico del centrocampista han mejorado y eso es bueno para él como para el club.

Aunque se sobre su calidad con el balón en el pie dista mucha de la deseada por el estratega, asegura que su fuerza y potencia en mediocampo remplaza su falta de técnica, le pida que mientras no deje la posibilidad a los ofensores su trabajo esta más que bien hecho.

"(Edson) Álvarez es tácticamente muy fuerte, no es el hombre de la inspiración brillante, pero yo tampoco lo espero. Tiene que asegurarse de que no seamos vulnerables a los contraataques y tiene que liderar nuestra presión. En el centro tenemos mucha capacidad futbolística. Álvarez puede ir muy bien, pero no aporta la creatividad. Blind, Timber, Schuurs, Martínez, Gravenberch y Kudus sí, así que tenemos muchas opciones", dijo Erik ten Hag.

El pasado 17 de agosto Álvarez debutó con el Ajax en 2019 | Captura de pantalla

La estrategia para esta temporada estaría en retrasarlo y que juegue como central, posición que no desconoce ya que en su paso con América con Ricardo La Volpe como con Miguel Herrera ocupaba la contención y en ocasiones se metía como un tercer central lo que salvó muchas ocasiones en su contra. Además de haber ya jugada la posición desde un arranque.

Edson tuvo complicaciones en su adaptación en el equipo luego de unas semanas, su inicio fue prometedor pero conforme avanzó la temporada fue perdiendo brillo hasta que pasó a ser banca. En partidos poco difícil fue solicitado en la parte baja del equipo, si bien tuvo muchas buenas actuaciones también había compañeros que ocupaban la posición un poco mejor.

Álvarez de los titulares del Ajax en la pretemporada | Captura de Twitter

Ahora se siguen preparando para tener un arranque bueno en esta temporada la cual iniciará el próximo 13 de septiembre cuando paguen la primera visita al Sparta Rotterdam. Una de las ventajas del equipo es que gracias a que el torneo se detuvo por la pandemia pudieron acceder a la siguiente edición de Champions League sin pasar por rondas de clasificación como la temporada anterior.

