Ajax de Edson Álvarez cancela de última hora amistoso por brote de Covid-19

Austria.- Este sábado se tenía programado un partido amistoso entre el equipo del Ajax y el Frankfurt en Austria pero de último momento el equipo de Países Bajos anunció que se cancelaba debido a que en la plantilla se presentaron varios casos de Covid-19 lo que alertó a la directiva. De esa forma la pretemporada del equipo campeón de la Erevidisie tendrá que parar algunos días antes de pensar en regresar a la actividad.

A través de un comunicado en sus redes sociales el equipo de Ajax confirmó que son varios los elementos de su plantilla los que dieron positivo a Covid-19, los tiene bien ubicados y han descartado que otros elementos puedan estar contagiados, además de confirmar que el partido se cancela de forma oficial sin una fecha para poder jugarlo. Asimismo dieron a conocer que el equipo que no resultó contagiado regresará a Países Bajos mientras que el resto se queda en Austria.

"Se cancela el partido Eintracht Frankfurt vs Ajax. En el grupo de jugadores del Ajax, que actualmente se encuentra en Austria, hubo algunos casos de Covid-19 el viernes por la noche. Después de contactar al oponente sobre esto, se decidió conjuntamente no correr ningún riesgo y cancelar el partido", se lee en el comunicado. El equipo entrenará esta tarde y regresará a su país sin los casos positivos.

Por ahora el nombre de los afectados no fueron revelados ni la cantidad de jugadores a los que se le fue diagnosticado el virus. El nombre de Edson Álvarez no se ha mencionado por lo que podría pensarse que el mexicano no está involucrado pero aún es pronto para saberlo, posiblemente en las siguientes horas el equipo o los mismos jugadores den a conocer la situación más a detalle.

Te recomendamos leer

Se espera que este martes 26 de julio el Ajax juegue su amistoso ante el Shakhtar mismo que sería el último para el partido que se preparan que es el sábado 30 de julio cuando jueguen la Supercopa de Países Bajos ante el PSV de otro mexicano como Erick Gutiérrez. Luego de ello se mantendrán en preparación para el 6 de agosto que es cuando iniciarán la temporada de la Eredivise.