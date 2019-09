Ajax no es mejor con él en el medio campo: Ronald de Boer critica de nuevo a Edson Álvarez

Holanda.- Ronald de Boer ya había cuestionado el accionar del mexicano diciendo que no tenia la calidad que el Ajax necesita en su medio campo, Álvarez respondió con un gol ante el Lille en Champions League y hoy salio de titular ente el PSV pero eso no es suficiente para el holandés que ahora dice que no esta 100% convencido de lo que puede aportar Edson al equipo.

De Boer quien trabaja también como analista en la cadena de Fox Sports dijo que "Todavía no creo que sea un jugador que haga que Ajax sea mejor en el mediocampo"

Por el contrario, al momento a referirse a Martínez aseguró que es un buen jugador que puede jugar "muy bien por el centro, tirado a la izquierda. "Creo que tiene técnica, agresividad y mantiene la calma. También mira hacia adelante"

A pesar de ser un ex seleccionado nacional y ser reconocido la última palabra la tiene el director técnico del primer equipo quien para él, Edson Álvarez le da un buen manejo de balón en el medio campo y hasta ahora le ha funcionado, marcando en dos partidos de Champions League.