Akane Jamileth Lara es convocada a la Selección Mexicana Sub 17

Los Mochis, Sinaloa.- La futbolista mochitense Akane Jamileth Lara Gaxiola fue convocada a la Selección Nacional Femenil Sub 17. Tras ser observada por los visores del TRI en la Copa Jimper de Culiacán, la contención fue informada de la posible convocatoria.

El llamado

Mediante un oficio firmado por el Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado, la destacada deportista fue notificada de su primera convocatoria para la Selección Nacional. La concentración de las seleccionadas será del jueves 11 al viernes 19 de marzo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

“Por medio de la presente, hago de su conocimiento que la jugadora Akane Jamileth Lara Gaxiola ha sido convocada para integrarse a la Selección Mexicana de México Femenil Sub 17 del jueves 11 al viernes 19 de marzo de 2021”, establece el oficio, en el que se indica que la futbolista deberá presentarse el 11 de marzo a las 10:00 horas en el CAR.

Destacada trayectoria

Akane inició su carrera futbolística en la categoría Chupones (Sub 6) con el equipo de Monarcas Los Mochis, bajo las órdenes de Carlos “Chole” Ochoa. Desde sus inicios jugó con niños, situación que no le afectó y gracias a su talento se ganó un lugar en las selecciones de Ahome y Sinaloa, con las que se coronó en el campeonato Nacional Sub 6. Representó al Estado en Selecciones Mixtas hasta la categoría Infantil, ya que fue protestada en Hermosillo, debido a que la convocatoria indicaba que el torneo era para varones. En la Rama Femenil ha integrado la Escuelita Tule Pinzón, donde ha acumulado innumerables campeonatos. Ha sido seleccionada tanto de Ahome como de Sinaloa, con excelentes resultados.

Recibe muestras de apoyo

En sus redes sociales, la juvenil recibió innumerables muestras de apoyo de compañeros y compañeras con las que ha compartido la cancha, así como sus entrenadores.

Muchas felicidades Akane, es el inicio de algo bueno y grande, la Academia Carlos 8A felicita a nuestra jugadora de la categoría Sub 15 por su reciente convocatoria a la Selección Mexicana Sub 17, te deseamos la mejor de las suertes y mucho éxito”.

Adbiel Huiqui y Kevin Armenta, jugadores de Fuerzas Básicas de Mazatlán FC, también la felicitaron mediante su página de Facebook.

Akane le dio crédito a todos los entrenadores que han tenido que ver en su formación como, Carlos “Chole” Ochoa, Yamil López, Orlando “Tule” Pinzón y Miguel Castillo.