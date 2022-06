¿Al Barca? Lewandowski le ha pedido al Bayern Munich el visto bueno para un traspaso

Existen fuertes rumores de la salida de Robert Lewandowski del Bayern Munich este verano y todo apunta a que su destino número es el Barcelona. El delantero polaco estaría negociando de buena manera un traspaso para poder salir de la Bundesliga con rumbo a España.

Robert Lewandowski ya ha rechazado las ofertas de PSG y Chelsea. El delantero del Bayern de Múnich priorizó la propuesta del Barça en todo momento. Sólo quiere jugar en el Camp Nou la próxima temporada.

Ante esto, el atacante esta tratando de amarrar una salida decorosa del Bayern Munich, donde todas las partes involucradas salgan de buena manera, solo se espera el visto bueno de parte de la directiva del conjunto bávaro.

"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", ha dicho Lewandowski en declaraciones al diario Bild. "No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", ha añadido.

El delantero a través de la prensa, le ha dejado en claro a los directivos alemanes que su idea primordial es salir este verano sin forzar nada.

"No quiero forzar nada, no se trata de eso, se trata de buscar la mejor solución. Espero que los seguidores algún día me entiendan", dijo el delantero polaco ante medios de Alemania.

De acuerdo al diario alemán The Bild el precio de Robert Lewandowski es de 35 a 40 millones de euros y han detectado cierta molestia en el futbolista polaco que tiene la voluntad de salir de la institución bávara.

Barcelona esta esperando el acuerdo entre el jugador y la directiva alemana para poder entrar al quite por su fichaje este verano. La directiva blaugrana esta lista para ofrecerle de 35 a 40 millones de euros para llevarlo a España.