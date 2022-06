Al Khelaifi asegura que rechazo 180 millones del Real Madrid por el tema de Mbappé

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, no se guardó nada en una entrevista ofrecida a Marca donde habló de varios temas, pero uno de los más principales que toco fue el de Real Madrid y Kylian Mabppé.

Sobre la versión que dio Florentino Pérez a los medios del delantero galo, el presidente del PSG muestra la otra cara de la moneda y asegura 180 millones de euros en el pasado verano del conjunto merengue.

"Rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG. Le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar".

Al Khelaifi no aceptará que otras ligas o federaciones quieran llegar a darles lecciones de como actuar en las negociaciones de jugadores, específicamente refiriéndose al tema de Javier Tebas.

"Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto".

La entrevista en MARCA a Al Khelaifi, que también ha insistido en que "la Superliga está muerta" y ha ratificado su apuesta por el nuevo circuito de Padel (Premier Padel), se publicará íntegramente en MARCA.com a las 21 horas.