Al-Khelaifi lo hace oficial, presidente del PSG anuncia que Mbappé se queda hasta 2025.

París, Francia.- El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, anunció este sábado que Kylian Mbappé se queda en el club parisino hasta 2025, una vez renueve su vínculo tres años y descarta así oficialmente el fichaje por el Real Madrid.

Quince minutos antes del encuentro entre el PSG y el Metz, correspondiente a la última jornada de Ligue 1, el presidente del PSG confirmó, subido en un estrado en pleno césped, que el prodigio francés renovaba tres años, de 2022 a 2025.

“Hoy tengo una muy buena noticia que daros”, dijo Al-Khelaifi, en un anuncio sorpresa en el que desveló que Kylian Mbappé se queda hasta 2025, después de más de un año de rumores sobre su posible marcha al Real Madrid.

Kylian Mbappé tras el anuncio de su renovación con el PSG/EFE

El Parque de los Príncipes reaccionó con jolgorio y fue el turno de la estrella francesa, quien acompañada a su presidente. “Estoy muy contento de estar aquí en Francia, en París, en mi ciudad. Siempre he dicho que esta es mi casa y quiero poder seguir haciendo lo que siempre me ha gustado: jugar al futbol y ganar títulos”, cerró.

“Me gustaría anunciar que he optado por ampliar mi contrato en el Paris Saint-Germain, y por supuesto estoy encantado. Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en un club que da todo lo necesario para rendir en al más alto nivel También estoy encantado de seguir jugando en Francia, el país donde nací, donde me he criado y donde me he hecho un nombre”.

“Quisiera agradecer al presidente, Nasser Al-Khelaïfi, su confianza, su comprensión y su paciencia. También me gustaría dar las gracias a todos los aficionados del Paris Saint-Germain, tanto en Francia como en todo el mundo, por su apoyo, especialmente en los últimos meses. Juntos, codo con codo y ambiciosos, haremos magia en París”, dijo Mbappé ante los aficionados del PSG.

Tras el anuncio de Al-Khelaïfi y las palabras de Mbappé, un espectáculo pirotécnico puso el punto y final al anuncio mientras los aficionados coreaban el nombre del jugador francés campeón del mundo.