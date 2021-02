Al estilo de Michael Jordan, Cristiano Ronaldo tendrá sus Air Force 1

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín de la Serie A, es un futbolista que la mayor parte de su carrera ha usado la marca Nike, y siempre se le ve con indumentaria de dicha marca de la palomita, ahora el luso cumplirá su sueño de tener sus propios snekaers, denominados los Nike Air Force 1.

Las Nike Air Force 1 de Cristiano están repletos de interesantes detalles de lujo que hace que no sean como las demás Nike en el mercado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La última colaboración de atletas en alcanzar la plataforma de personalización Nike By You, la Air Force 1 Low de Ronaldo ofrece de todo, desde lujosas pieles hasta adornos metálicos y motivos seguros de sí mismos.

El calzado de Cristiano Ronaldo cuenta con un color negro en la parte superior o blanco nítido dividida por costuras exageradas y con detalles opcionales de estampado de safari.

Leer más: La Juventus visita al Napoli en un clásico más de la Serie A

La marca de "CR7" destaca en la parte superior del calzado por arriba de las agujetas, donde se conserva el emblema del futbolista de la Serie A, además de verse en los talones de los tenis tambien la leyenda.

Como todo calzado de deportista, no falta la leyenda, en este caso la elegida de Cristiano Ronaldo es, "No persigo récords, los récords me persiguen".

Leer más: Así se vivió el título del Bayern Munich al vencer a los Tigres en el Mundial de Clubes

La venta del calzado Nike Air Force 1 de Cristiano Ronaldo se pondrán a la venta en las próximas semanas, por un precio de 200 euros, equivalente a 4,846.51 pesos mexicanos.

Cristiano Ronaldo's Nike Air Force 1 CR7 By You Offers A Wealth of Upscale Customization Options https://t.co/xcqXMOSSJS pic.twitter.com/o4HH6u9xEG — Addicted to Kicks (@Sneakerholics) February 8, 2021