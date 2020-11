¿Alan Pulido de vuelta a las Chivas del Guadalajara?

El presidente de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, habló en entrevista sobre el posible regreso del delantero mexicano, Alan Pulido al equipo, en donde el ariete tuvo grandes momentos de gloria en el futbol mexicano.

Vergara reconocio el buen momento, por el cuál esta pasando el delantero en la liga estadounidense, con el Sporting Kansas City.

"Me da gusto que un jugador que estuvo en Chivas le esté yendo bien, pero fue él quien pidió salir del club y por más que un jugador me guste si el jugador no quiere estar lo vamos a ayudar de salir y de no haberse querido ir no hubiera aceptado la oferta del Kansas, no están cerradas las puertas para él en un futuro", aseveró.

Además el directivo dejo en claro que tanto Alan Pulido y Javier Hérnandez, tienen las puertas abiertas para cuando quieran regresar a las Chivas del Guadalajara, por el momento ambos jugadores tienen sus planes bien definidos en la MLS.

"Él está invitado (Chicharito) desde siempre. Él nos expresó que no tenía el interés de venir y creo que se está siendo duro con él y es normal lo que vive como jugador y cuando él pueda estar disponible, creemos que Chivas es el único lugar que debe estar en México", comentó en entrevista para ESPN.

Tanto como Pulido y Hernández no tienen la puerta cerrada en el club, aseveró Amaury Vergara, pero por el momento los planes y objetivos están enfocados en la repesca del torneo Guard1anes 2020 y conseguir el título de dicho torneo de la Liga MX.