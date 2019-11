Alan Pulido desmiente que haya pedido un aumento para quedarse en Chivas

Guadalajara.- La posibilidad de que Alan Pulido salga del Guadalajara ha cobrado un giro diferente pues varias fuentes afirman que el mexicano habría pedido un aumento de sueldo para pode quedarse, incluso superior al que recibe su compañero Oribe Peralta.

Todo esto ha sido desmentido por el mismo futbolista en sus redes sociales tras enterarse de las notas relacionadas con el tema.

"Que mentira esto, en ningún momento he pedido que me aumenten el sueldo, y nunca he dicho algo sobre Oribe Peralta lo admiro por toda su gran trayectoria y nunca hablaría mal de nadie, mucho menos de un compañero. LAMENTABLE esta nota" escribió en su Twitter.

Que mentira esto, en ningun momento he pedido que me aumenten el sueldo, y nunca he dicho algo sobre @OribePeralta lo admiro por toda su gran trayectoria y nunca hablaría mal de nadie, mucho menos de un compañero. LAMENTABLE esta nota ������‍♂️ @MXFutbolTotal https://t.co/tUWcUVm5S8 — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) November 29, 2019

Todo esto raíz a sus declaraciones de su deseo de probar otras ligas ya que siente que ha ganado todo lo posible con Guadalajara.

"No hay fecha, la realidad es que lo más seguro es que podamos ir a la MLS, hay equipos importantes que me consideran y veremos qué pasa" afirmó

Pulido se ha convertido en el Campeón de goleo del Apertura 2019 con 12 anotaciones empatado con Mauro Quiroga de los Rayos de Necaxa. Algo que un mexicano no conseguía desde el 2011 cuando Ángel Reyna logró con América en su última gran actuación futbolística.

Ahora queda esperar cual será la decisión del delantero y de la directiva, de salir del club Alexis Vega tomaría su lugar como centro delantero y muy probablemente buscarían a otro ariete para el comienzo del Clausura 2020.