Alan Pulido dice que eligió al Sporting porque quiere ganar un título en la MLS

El delantero mexicano Alan Pulido, nuevo jugador del Sporting Kansas City de la Liga MLS de Estados Unidos, ofreció este miércoles su primera teleconferencia junto con el entrenador del equipo, Peter Vermes, y dijo que su elección se dio porque quiere ser campeón.

Al valorar los factores que le hicieron decidirse por el Sporting, Pulido destacó que la estructura deportiva que presenta su nuevo equipo fue la que más le convenció de la MLS y de jugar en Kansas City.

“Estaba convencido por la estructura del equipo, además de que quieren brillar y ganar el título. Esas fueron las razones por las que quería venir a este gran club”, destacó Pulido, quien hasta ahora había sido jugador de las Chivas de Guadalajara.

Del club mexicano, Pulido dijo que lo deja con la conciencia tranquila por haberlo dado todo y conseguido grandes metas.

“Mi sueño sería luchar por la Copa MLS y ganar el título. No hay un sueño o motivación más grande que eso, y por supuesto quiero alegrar a los aficionados con mis objetivos. Me gustaría crecer personalmente, y me gustaría ser el máximo goleador de la MLS, sería un gran sueño para mí”, adelantó Pulido como sueños y metas a lograr.

Pulido también se mostró optimista que todas las experiencias vividas dentro de la competición de la Liga MX pueda aplicarlas de manera positiva en la MLS.

Logré todos mis objetivos con Chivas Guadalajara. Soy el tipo de jugador que persigue los objetivos y los alcanza. Todo lo que pude lograr con el equipo en México, lo hice. Y ahora el Sporting Kansas City representa otro desafío, uno en el que puedo crecer profesional y personalmente”, subrayó.

El internacional mexicano también valoró el hecho de que la MLS comience a ser una liga atractiva para los jugadores de su país.

“Estados Unidos ofrece una calidad de vida diferente. Eso es algo que me motiva personalmente. Ese aspecto trae tranquilidad y me ayuda a desarrollarme profesionalmente. Además, la liga está creciendo más competitivamente cada año y se está convirtiendo en una liga más visible, que es algo que me llevó a venir a Sporting Kansas City”, argumentó Pulido.

El hecho de cambiar de liga y enfrentarse a una cultura diferente también fueron vistos como los grandes desafíos que tendrá que enfrentar.

“El mayor desafío será establecer un nombre aquí en MLS”, admitió Pulido. “Obviamente, en México la gente ya me conoce. Pero la MLS es una liga completamente nueva para mí. Necesitaré desarrollarme y crecer como parte del equipo, por supuesto”, analizó Pulido.

En cuanto a las ofertas que tuvo de otros equipos de la MLS para conseguir sus servicios, Pulido, de 28 años, dijo que hubo rumores, pero siempre estuvo enfocado en la gran oportunidad de llegar al Sporting Kansas City.

Hubo rumores de que otros equipos de la MLS me querían, pero mi proximidad más cercana fue con el Sporting. Me convencieron de unirme a ellos. Me mostraron la estructura del equipo y eso me motivó a venir aquí”, reiteró Pulido.

Por su parte, Vermes destacó que la llegada de Pulido al equipo los pone en la dimensión la de conseguir a mejores jugadores que les colocan en un nivel de mayor calidad y capacidad competitiva.

“Siempre puedes comparar ciertas cualidades entre los jugadores, pero no hay duda de que tiene su propio estilo”, destacó. “Puede marcar goles, y la posición que jugará es el número 9. Más importante aún, tiene una presencia increíble. Es bueno tanto con el pie izquierdo como con el derecho, es bueno de cabeza, pero también es un jugador fuerte y competitivo”, argumentó el entrenador.