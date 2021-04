Alan Pulido prefiere asistir a Juegos Olímpicos en vez de la Copa Oro

El delantero del Sporting Kansas City de la MLS, Alan Pulido, prefiiere asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio sobre la Copa Oro 2021. Todo depende de la decisión que tome el director técnico, Jaime Lozano.

Para Pulido sería genial estar en el combinado nacional, ya que en el Preolímpico de 2012 fue el máximo goleador, pero desgraciadamente no fue llamado para asistir alos Juegos Olímpicos de Londres donde se consiguió la medalla de oro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el verano de ese año México ganó el Torneo Esperanzas de Toulon, donde Pulido anotó el gol de la competición en la victoria 3-0 sobre Turquía en la final.

"Obviamente en los Juegos Olímpicos, te soy muy sincero de hecho en los pasados, en los que estuve a punto de ir, hice todo el Preolímpico, fui el goleador con 5 o 6 goles, y de repente no me llevaron, por ahí una decisión del técnico que estaba en ese momento, la verdad que no la compartía porque venía de hacer un muy buen Preolímpico y al final dejarme afuera, al final se manejaron otro tipo de cosas y está bien, obvio por ahí quedé un poquito dolido en ese aspecto, pero si me dieran a escoger por eso mismo elegiría los Olímpicos", dijo Pulido para TUDN.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul buscó a Ramón Ábila de Boca Juniors pero prefirió la MLS

Pulido es un delantero habilidoso con una gran experiencia y con un gran olfato de gol. El azteca ya fue campeón goleador enn la Liga MX antes de su partida a la MLS con las Chivas del Guadalajara.

Por el momento los nombres que se han puesto como posibles refuerzos son, Hirving Lozano, Guillermo Ochoa, Jesús Manuel Corona, Luis Romo, Raúl Jiménez y Javier "Chicharito" Hernández.