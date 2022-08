Alanís quiere aprovechar su buen momento

Mazatlán.- El experimentado defensa central, Oswaldo Alanís, habló en conferencia de prensa previo a viajar al siguiente partido de Mazatlán FC que se medirá como visitante a FC Juárez, en duelo de la jornada 10 del torneo Apertura 2022

Sobre el rival en turno, Alanís comentó que será complicado. A pesar de que Juárez no ha podido ganar en casa, sabe que todos los equipos de la Liga son competitivos, y este no será diferente.

Tenemos la posibilidad y vamos a ir por ella, todo partido es complicado y más de visita, pero estamos conscientes de que estamos haciendo un buen futbol y de que Mazatlán empiece a pesar un poco más en la cancha que sea no solo de local.

Queremos aprovechar ese envión anímico”, expresó el jugador.

Sobre Jorge Meré, confesó que se han sentido bien con el español, que tuvo su primer juego como titular el pasado martes, en casa contra Querétaro.

“Todos estamos en esa labor de sumarle al equipo y de la idea que tiene Gabriel Caballero, con esa forma de jugar que cada vez se entiende más, tener solidez, así como ha sido con Vidrio.

Oswaldo comentó que es importante que los jugadores mexicanos sigan saliendo al futbol europeo, como ha pasado en este mercado tras la compra de directivos mexicanos a equipos españoles.

“Ojalá que eso le abra las puertas a más mexicanos, que se le permita al jugador mexicano salir y tener la oportunidad de jugar en Ligas Top. Yo la experiencia que tuve y me tocó se la recomiendo a cualquiera, el conocimiento que te da y la experiencia, es importante. Ojalá que lo puedan hacer más jugadores”, expresó el central.

Sobre le inercia positiva que vive el equipo, Alanís dijo que es importante que vayan aprovechando lo más que se pueda y conseguir buenos resultados para completar los objetivos del torneo.

“Espero que los resultados se vayan dando por esa inercia y muchos de ellos pasen por el buen momento, cuando no se dieron los resultados no pensamos que las cosas se estuvieran haciendo mal y no dejamos de trabajar. Con trabajo es como podemos hacer las cosas.

Conscientes de que, en ese momento, no éramos los peores, ahora tenemos que seguir trabajando”, expresó Alanís.