Alanis revela los conflictos con José Luis Higuera en Chivas

San José.- No es novedad que la relación del ex directivo de Chivas, José Luis Higuera, no fue del todo buena con los jugadores en sus últimos años, y ahora el defensa Oswaldo Alanis reveló un poco de la problemática que se vivía en verde valle.

Alanis no dudo en criticar la gestión de Higuera en una entrevista con el programa “A Nivel de Cancha” de TUDN, donde también agregó que a José Luis le gustaba generar conflicto entre los futbolistas.

Si creo que José Luis desestabilizó mucho a los jugadores, al cuerpo técnico; inclusive en momentos parecía y sentíamos que le gustaba tener en conflicto a ambas partes, ¿no?, tanto cuerpo técnico con directivos, como jugadores con cuerpo técnico. Sí fueron momentos complicados en donde el trato humano, principalmente, era algo que no era bien manejado y que si es algo feo, es algo difícil; que no gusta y que no suma”, dijo Alanis.

Otro tema interesante que se tocó en la charla fue cuando Alanis mencionó que a Higuera no le gustó mucho su salida al futbol europeo, y a raíz de eso se ocasionaron problemas donde en los que tuvieron que intervenir el técnico Matías Almeyda y el dueño Jorge Vergara.

Conmigo hubo varias etapas y detalles internos que pasaron. No me gustó como fue su reacción, su trato, su trato posterior a eso (cuando buscaba ir al futbol europeo), que no te hablaba por alguna situación que había pasado de alguna confrontación que pudo haber hecho o pudo haber existido entre los dos.

“En mi caso, con el tema de la renovación y de cuando fue esa situación de poder ir a Europa y todo eso, si fue un trato que no me gustó, que desafortunadamente se dio de una manera, y entró Jorge (Vergara) y lo resolvió; y después con José Luis, bien. Al final ya no teníamos el trato como tal, porque te digo; una persona que después ya no te habla tanto y te saluda, pero hasta ahí”, confesó el defensa de San José.

Por último Alanis comentó que además de él, varios compañeros sufrieron los malos tratos de Higuera, señalándolo de no actuar “lo más ético y lo más humano posible que creemos que se pudo haber actuado”.

