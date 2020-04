Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis vuelve a dar positivo por Covid-19

San Luis.- Este día Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis confirmó por segunda ocasión que ha dado positivo por coronavirus. El directivo se contagio en un viaje a España hace unas semanas.

Días difíciles se vivieron en San Luis luego de que se descubriera que dio positivo, pues tuvo contacto con los jugadores en la Jornada 10 del Clausura 2020, luego de confirmar que ninguno dio positivo las cosas se calmaron, Alberto Marrero corrió con suerte al no contagiar a nadie de su familia pero sigue preocupado por dar de nuevo positivo.

“Me encuentro de salud bien lo único que siento es dolor de cuerpo y malestar general, no hay gripe ni dolor de garganta, pero sigo estando positivo, me hicieron la segunda prueba el jueves y salí positivo. Gracias a Dios lo único que siento ahora es malestar general y de cuerpo, no tengo dolor de cabeza, fiebre, que es lo que tuve al inicio, hay un día que siento más malestar que otro. Es muy traicionera esta enfermedad, puedes estar un día bien y al otro mal, ahora mismo solo tengo dolor de cuerpo".

Luego de su positivo el segundo caso en la liga fue el presidente de la competencia, Enrique Bonilla quien también se ha mantenido en observación su edad lo hace un blanco fácil para ser atacado, hasta el día de hoy se sabe que sigue en tratamiento pero que aun mantiene algunos síntomas.

Por ahora la preocupación del presidente del San Luis es salir de este momento y recuperar su estilo de vida, así como el deseo de que todo pueda volver a la normalidad. San Luis mantiene su cuarentena y sus jugadores continúan entrenando desde casa para mantenerse en forma lo mejor posible.