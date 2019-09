Alcanzar el récord es una alegría muy grande: Vinicio Ángulo

Culiacán, Sin.- Su infancia no fue sencilla en su natal Ecuador al venir de una familia de escasos recursos. Llegó a probarse a Dorados de Sinaloa en el año 2015, y hoy en día es el máximo goleador en la historia del equipo sinaloense junto a Héctor Giménez.

Hablamos de Vinicio César Angulo Pata, nacido en la ciudad de Guayaquil y adoptado por Culiacán, Sinaloa. El Vini concedió una entrevista exclusiva a esta casa editorial para hablar sobre su vida personal, sus inicios en el futbol y del tema del momento: ser el máximo anotador en la historia del Gran Pez.

¿Cómo te sientes después de alcanzar el récord de Héctor Giménez como máximos goleadores en la historia de Dorados?

Me siento contento, creo que alcanzar un récord histórico es una alegría muy grande. En lo personal me siento muy bien porque Dorados es una institución con la cual me identifico, y estoy muy agradecido con la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores con los que he compartido, ya que sin ellos no se hubiera hecho posible este récord en el club. Me siento feliz también por alcanzar el récord junto al Coco Giménez, con quien coincidí en mi paso por el Club León, ahí tuve la oportunidad de verlo dirigir la sub-17 y le mando un fuerte abrazo.

Hoy ya eres el máximo goleador en la historia de Dorados pero, ¿alguna vez te imaginaste ser parte de algo histórico? No, la verdad que no te imaginas eso. Haberlo logrado aquí en Dorados es algo que no tiene explicación. Llegar a ser uno de los máximos anotadores de la institución es algo que te llena de gran satisfacción, ahora espero seguir marcando muchos más goles que es lo que siempre he anhelado.

De pena máxima ante Leones Negros llegó el gol 39 de Vinicio Ángulo Foto: El Debate/ Luis Gerardo Magaña

¿Recuerdas cuando llegaste a prueba en el año 2015?

Es correcto, como bien dices llegué a probarme a Dorados en el Torneo Clausura 2015 con el profe Carlos Bustos. Llegué a una prueba y tuve la oportunidad de quedarme y también tuve la oportunidad de ser campeón en ese torneo y ascender. No me tocó la oportunidad de jugar en el máximo circuito, pero siempre estaré agradecido con esta institución y peleando por ascender de nuevo; el futbol da revanchas.

Dos titulos de liga y un ascenso suma Vinicio Ángulo con Dorados | Foto: El Debate



En Dorados han estado grandes jugadores como Guardiola, el Loco Abreu, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti, pero eres tú quien tiene más goles, ¿Qué opinas?

Sí, en esta institución han pasado grandes jugadores como esos que nombraste, Guardiola, Loco Abreu y Cuauhtémoc, y creo que son históricos. Ahora me toca a mí estar en la historia de este club y esperemos seguir dejando muy en alto el nombre de esta institución, para eso estamos trabajando y que bonito sería el darle un ascenso más a esta institución.



¿Qué es lo que más te ha gustado de Culiacán en estas 3 etapas que has vivido en Dorados?

Me siento identificado con la institución, y lo que más me ha gustado es la gente. Me gusta mucho como me ha acogido la gente, desde el primer día me han hecho sentir como en casa, por eso espero seguir estando muchos años en Culiacán.

¿Jugar con Dorados en primera división sería tu mayor reto?

Así es, lo único que me falta es ascender y jugar primera división con esta institución. Yo creo que como venimos trabajando se nos va a dar, en mayo del año que viene me veo en primera división.

La gente de Sinaloa sabe de ti del año 2015 para acá pero, ¿quién era Vinicio Angulo antes de llegar a Dorados, y cómo fueron tus inicios en el futbol?

Nací en Guayaquil, una de las ciudades más importantes en Ecuador, y mis inicios en el futbol fueron a partir de los 18 años, antes de eso solamente jugaba en “cascaritas”. Comencé en el futbol rápido, ahí me miró un entrenador y me formó. Él me llevó a pruebas a Alemania. Regresé a Ecuador para jugar en Barcelona y después en Independiente, y de ahí me fui a Portugal. Después volví al futbol de Ecuador para Emelec y de ahí llegué a Dorados.

¿Cómo fue tu infancia en Guayaquil, Ecuador?

La niñez fue dura, vengo de una familia pobre y luchadora que siempre ha tratado de salir adelante.

Acá en Dorados tuviste la oportunidad de ser dirigido por Diego Maradona, ¿qué significó eso para ti?

Yo creo que mucho, el que el profe Diego llegara a la institución originó que se voltearan las cámaras hacia nosotros porque todos estaban pendientes de Dorados. Fue un gran paso para mí, porque de ahí se originó que el club León se fijara en mí para jugar primera división, se nos abrieron más las puertas. La llegada de Diego fue muy importante en mi carrera.

Con Diego Maradona como su técnico Vini vivió una gran racha goleadora | Foto: El Debate

¿Quién fue tu figura a seguir dentro del futbol?

Siempre me ha gustado Ronaldo Nazario de Lima, el Gordo, como le dicen. El brasileño siempre me ha gustado, me he identificado mucho con él.

¿Qué le dices a la gente de Sinaloa que te ha adoptado, e incluso ha puesto de moda el mote de la “Vinimanía”?

Estoy agradecido siempre con ellos por todo lo que me han brindado estos años. Muy contento por como me han acogido, siempre tengo palabras de agradecimiento y espero tenerlos de mi lado muchos años más.