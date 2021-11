Ale Rubio la bella chica fitness que ayudó a miles de mujeres a través de su app de ejercicios

Nuevo León.- Alejandra Rubio Bracho mejor conocida en el mundo fitness como Ale Rubio es el claro ejemplo de que cuando se quiere destacar en algo solo basta con buscar la manera. Aunque no fue sencillo por la incertidumbre que la pandemia de Covid-19 generó en ella no se rindió y de la mano de la tecnología buscó la solución para que todas las mujeres que estaban bajo su cargo siguieran con sus rutinas desde la comodidad de sus casas, así es como nace Fit by Ale Rubio, la app en la que colocó todo su material para seguir ayudando.

Pero para entender un poco más, hay que saber que Ale Rubio no es una desconocida dentro del tema del ejercicio, tiene más de 7 años con experiencia impartiendo clases, es entrenadora fitness, además ser madre y esposa. Todo eso combinado con la gran responsabilidad de cuidar a sus clientas, pues su herramienta esta enfocada a las mujeres quienes para que puedan desarrollar sus capacidades y una versión que les agrade de ellas mismas, además de hacer el ejercicio un habito de su vida.

A través de su Instagram comparte mucho de su contenido especial relacionado con los ejercicios y tambien mucho de su vida personal en donde sus principales motores son sus hijos y esposo. Ale Rubio le tiene gran cariño a sus redes sociales, especialmente a Instagram pues la idea base para su gran aplicación, pues luego de saber que no podría dar clases presenciales, buscó una nueva forma y transmitir en vivo y con algunos videos en redes, fue como ganó mucha popularidad al punto de subir y llegar más de 200 mil seguidores en su mayoría mujeres.

Leer más: Alexa Dellanos pasea por Nueva York y presuma que la ropa oscura es su preferida

Así llegó la idea total de la creación de su app, "Fit by Ale Rubio" misma que ahora ofrece muchos beneficios como las clases especializadas para cada parte del cuerpo según las necesidades del usuario, y algo que le da el plus es que tiene dinámicas y retos que lo hacen más interactivo lo que provoca que al momento de usarla sea más divertida y no se sienta como una obligación el tener que cumplir los ejercicios, sino como algo motivador.

La regiomontada supo encontrar la manera de seguir dando sus clases a distancia | Foto: Instagram Ale Rubio

Ale Rubio a la par de de su vida como entrenadora tambien tiene un gran balance en su vida familiar, hace notar que agrada de todo el tiempo que comparte con sus hijas a pesar de que tiene una gran agenda apretada pues la creación del contenido es una tarea de mucho esfuerzo. Tambien hay que destacar que en lo físico Ale Rubio es un claro ejemplo de la disciplina, es una de las chicas fitness en redes sociales con un estilo muy tranquilo a lo que se ha llegado a acostumbrar, especialmente por la meta que es ayudar a las mujeres.

Y como parte de esa ayuda es que requirió a más de una mujer para completar su aplicación, en donde se pueden encontrar apartados con más de 180 clases y relacionados con comida, profesionales en nutrición, psicología y algunas otras mujeres encargadas de impartir más como yoga. De esa manera está logrando crear un gran producto que se está volviendo parte de la vida de las mujeres que lo usa y que han recomendado por sus grandes resultados.

Su estado fisico es de 10 y lo comprueba con sus fotos en redes | Foto: Instagram Ale Rubio

Es amante de visitar lugares naturales, mucho de su contenido va muy acorde a lo que quiere dar a entender con su trabajo y eso es algo de lo que muchas de sus seguidoras ha destacado pues saben que están en buenas manos en lo que respecta a buscar un claro cambio en sus rutinas del día a día. Por si fuera poco como es ya una regla segura para todas las personas que se dedican al mundo fitness, Ale Rubio es tambien de las que encuentran en cualquier lugar uno excelente para realizar el ejercicio necesario.

Ale Rubio va llevando por un camino diferente el mundo fitness en donde no hay más que trabajo y resultados, siempre y cuando es lo que se busque, algo mucho más completo que lo visto en redes sociales. Por eso se ha ido convirtiendo en una de las lideres de ese rubro en Instagram por ejemplo con su gran conocimiento.