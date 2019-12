Alebrijes de Oaxaca Campeones del Ascenso MX

Oaxaca.- Por segunda ocasión, Alebrijes levanta la copa del Ascenso MX tras proclamarse campeón del Apertura 2019 al derrotar a Zacatepec, con esto suma su segunda estrella y gana su derecho a competir por un lugar en la Liga MX para el próximo torneo.

Con un marcador de 2-2 pero un global de 5-3, los de Oaxaca se proclamaron campeones del Ascenso y medio boleto para competir por un lugar en la primera división. Con una noche mágica, el Estadio Tecnológico de Oaxaca recibió a los dos equipos y a miles de personas que fueron testigos de la historia.

El partido iniciaba muy parecido al anterior, en los primero minutos de juego los locales abrirían el marcador con un gol del uruguayo Leandro Rodriguez que ponía el 1-0 apenas a los 12 minutos. Este marcador condicionaba el accionar de Zacatepec que no podía dejar que le anotaran más goles.

�� #ElResumen



No te pierdas el video que en el #AscensoBBVAMX preparamos con los mejores momentos de la #GranFinal VUELTA del #Apertura2019.

— ASCENSO BBVA MX (@AscensoBBVAMX) December 7, 2019

Algo que entendieron a la perfección y a los 24' pondrían el empate vía Rodrigo Prieto, que fue la pieza clave del planteamiento de Ricardo Valiño. Las cosas no quedaron ahí, en respuesta a lo hecho por el rival, Alejandro Pérez mandó algunas indicaciones que revolucionaron a su equipo y no dejo ser rebasado en el marcador. Pero el estratega no contaba con la lesión de César Cercado que tuvo que salir de cambio dejando algunas modificaciones en el parado que le dio la iniciativa al rival.

Ya para la segunda mitad paso poco tiempo cuando los Cañeros consiguieron el 2-1 con una jugada dentro del área de Miguel Basulto que mandaría el balón a las redes, de esa manera solo necesitarían dos goles más para ganar el encuentro. El partido se convirtió en un juego de tácticas de ambos técnicos que con sus movimientos buscaban un mejor funcionamiento. Tal fue así que para los locales funcionó y Arturo Javier Ledesma anotaría el gol del empate sellando el título para los oaxaqueños.

ALEBRIJES CAMPEÓN.



El Apertura 2019 del @AscensoBBVAMX tiene dueño, nuestros Alebrijes de Oaxaca se coronan como campeones y todo es gracias al apoyo de nuestra afición. — Alebrijes de Oaxaca (@AlebrijesOaxaca) December 7, 2019

La cancha como las gradas se convirtieron en una autentica fiesta, mucho colorido inundo Oaxaca al ver a su equipo campeón por segunda vez en su historia.