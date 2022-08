Aleida Núñez y el vestido rosa que le juega una pasada por lo corto que es

México.- Se sabe que Aleida Núñez es una de las influencers coquetas a más no poder en las redes sociales y es que su animo y figura son dos cosas que no puede ocultar y cuando ambas trabajan al mismo tiempo puede lograr grandes cosas hasta que una simple foto genere muchas más cosas como una deslumbrando imagen en la que un vestido cortito le jugó una mala pasada dejando ver un poco más de lo debido.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Aleida Núñez compartió un par de fotos en donde dio a entender que el color favorito de su guardarropa es el tono rosa y más con tremendo vestido que al parecer fue muy corto para ella quien aunque sabía que podía ocurrir algo así, se arriesgó y quedó de maravilla que sus fans lo aclamaron con gran cariño.

La postal pone a Aleida Núñez recargada en una puerta con un ventanal grande, ahí al estar la toma desde abajo es más fácil que todo luzca más coqueta. El vestido rosa apenas cubre parte de su retaguardia pero deja algo más destapada, así como sus torneadas piernas. La cantante es amante del ejercicio y sus más recientes fotos lo deja claro al presumir su abdomen marcado por lo que es más una mujer perfecta para todos sus fans.

Los fans quienes son los que más disfrutan de sus postales no se han guardado nada y le han dejado cientos de comentarios en los que le admiran todo, desde los pies a la cabeza, "Eres mi adoración, te admiro por tu belleza y encantos", "Qué hacemos con tu elegancia, no tiene limites", "Me encantas, estas hermosa", y muchas otras grandes demostraciones de cariño todo para ella.

Te recomendamos leer

Aleida Núñez es como los buenos vinos y es que según avanza el tiempo se ha podido reinventar y conseguir que otras generaciones le admiren y los que la siguen desde tiempo queden encantados con tremendas publicaciones en redes sociales de todo lo que hace y de sus coquetos atuendos.