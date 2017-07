Alejandra Tapia, seleccionada para Mundial de Voleibol

Veracruz, México.- La jugadora veracruzana Alejandra Tapia Martínez quedó seleccionada en el roster oficial del equipo mexicano femenil Sub 20 que participará, del 14 al 23 de julio, el Mundial de Voleibol que se realizará en Córdoba y Boca del Río.

Aunque nació en la Ciudad de México, Alejandra Tapia Martínez suma más de cuatro años jugando para equipos veracruzanos.

Su paso ha dado grandes frutos / Foto: El Mundo de Córdoba.



Su paso ha dado grandes frutos en Leonas de Cotzacoalcos, Cafeteras de Córdoba y también en la selección de Veracruz (base Panteras de Córdoba) que el año pasado ganó una presea de plata en el juvenil nacional.

Alejandra, de 1.58 m de altura, y que generalmente se desempeña como líbero formará parte del equipo que dirige Luis Alberto León López, pero en esta ocasión jugará como cambio defensivo.

"Quiero dedicar este pequeño logro al estado de Veracruz", dijo Alejandra / Foto: El Dictamen

"Me siento muy feliz, súper contenta. Con todos los que me han apoyado. A mi familia que siempre ha estado conmigo, está semana los entrenamientos fueron con más presión ya que se debía dar todo para quedar en la selección y el acoplamiento con el equipo no tuve ningún problema.

En está ocasión no jugaré de líbero, sino de cambio defensivo que es un puesto que requiere mucha responsabilidad", aseguró la jugadora.

"Estos días que nos quedan hay que entrenar muy fuerte para poder dar un buen papel en el Mundial. Le quiero dedicar este pequeño logro al estado de Veracruz que siempre me ha recibido con mucho cariño, a su gente, entrenadores y mis equipos que espero verlos en la Arena Córdoba para apoyarnos. Hemos trabajado duro en Monterrey y mando muchos saludos", sentenció.

Información: El universal Veracruz