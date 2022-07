Alejandro Irarragorri encara a David Faitelson en entrevista; "No hacen su tarea"

México.- Uno de los cruces que han paralizado al deporte mexicano se dio este jueves cuando David Faitelson y Alejandro Irarragorri se vieron las caras en una entrevista luego de un agarrón de indirectas, algunas muy directas en las redes sociales. El tema central de la platica fue el supuesto nicho de corrupción que Grupo Orlegi tuvo en la Liga MX para que Atlas obtuviera dos títulos ya que se considera que hay un gran conflicto de intereses que pudieron haber beneficiado al equipo rojinegro.

La charla fue organizada por Grupo Orlegi pues la emisión se dio justo por sus señales. La charla fue de poco a poco subiendo de tono hasta llegar a lo que todos querían saber, si Atlas realmente tiene algún lazo con la FMF o la Liga MX que pudiera ayudarle para obtener los resultados, algo que Irarragorri rechazó pero no sin antes darle un gran reproche al comunicador por la falta de pruebas para ahora preguntar algo así.

David Faitelson inició la entrevista pidiendo disculpas al directiva asegurando que hizo algunos comentarios fuera de lugar, aún así siguió su camino como el periodista directo que le caracteriza. Iñigo Riestra directivo en FMF y hermano del presidente ejecutivo de Atlas, José Riestra fue el tema que atacó el comunicador explicando que había un gran conflicto de intereses a lo que Irarragorri le respondió de fuerte forma asegurando que no sabe nada de lo que ha ocurrido para que ese se diera.

"Yo lo que te dijo es que, tú me quieres acusar de esto (corrupción en triunfos de Atlas), está bien. ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo me acusas de esto?. Llevas un año hablando de esto, y no sabes de donde viene (Iñigo Riestra), cuál era su historia. Imagínate la fragilidad de tu acusación", dijo el directivo de Orlegi. "Hablan de libertad de expresión, pero nosotros pedimos responsabilidad de expresión, porque hablar y de decir está muy fácil y el daño que generan es muy grande", agregó.

Por su parte David Faitelson buscó regresar a tomar el mando hablando de la multipropiedad pero al contrario de lo que esperaba, una vez más Irarragorri tomó la palabra y le recalcó que otros hacen lo mismo y no se habla de ello, incluso le señala que si hubiera existido algún conflicto de interés lo hubieran investigado pero les recalcó que ni eso hacen, "A mí me parece muy chiquito que muchos de ustedes que hablan del tema, no hacen ni su tarea", esto ante la forma en la que Iñigo Riestra llegó a la FMF y su hermano a la presidencia del Atlas.

Eso fue un poco de lo que ambos personajes de la Liga MX hablaron en este primer choque, se espera que el tema se amplié este mismo jueves cuando Alejando Irarragorri se presente en la mesa de Futbol Picante de ESPN en donde se espera vuelvan a tocar el tema de la multipropiedad y de las supuestas ayudas en favor del Atlas con las que habría ganado el bicampeonato.