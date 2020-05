Alejandro Vela: "En el futbol mexicano no hay garantías de nada"

Ciudad de México.- Las opiniones divididas siguen sobre la mesa referente al tema de la eliminación del Ascenso MX, es por eso que Fox Sports invitó a una entrevista a Alejandro Vela para hablar sobre lo hecho por la Liga MX y el futuro del jugador.

Junto al futbolista, Rubén Rodríguez comunicador del canal abordaron el tema desde el punto de vista de la empatía del jugador, ya desde hace mucho tiempo este deporte dejó de ser eso y se convirtió en un negocio.

Iniciando con la pregunta clave, ¿cuándo el jugador tomará su rol en el futbol?. Y Vela fue muy claro al explicar que cuando las altas figuras del futbol se les toque todo podrá cambiar, mientras todo seguirá igual.

Yo creo que será cuando empiecen a tocar el bolsillo de los jugadores importantes. Cuando realmente que los jugadores que están bien que son figuras que tiene salarios muy altos que pueden vivir cómodamente ahí será cuando todo cambie".

Recordemos que cuando se iniciaron las platicas para la eliminación del ascenso y descenso de la Liga MX, lo futbolistas de la Liga de Plata enviaron un claro mensaje de estar unidos pero que necesitaban que los de primera división los apoyaran, cosa que no sucedió.

También se le preguntó si la "Liga de Expansión" dejará algo bueno como los directivos de la Liga MX lo hablan, que será fundamental para el desarrollo del futbolista y el jugador respondió sin temor con un rotundo, no.

La verdad no le veo estructura, no le veo pies ni cabeza, ni quisiera tienen bases, no tiene reglamento no tienen nada, solo una idea".

Alejandro Vela dijo que no hay nada solido sobre esa liga, y que será solo un gasto más para los equipos que las supuestas inversiones para el desarrollo no llegarán ya que nadie querrá dejar su dinero en una liga que no verá nadie.

Para cerrar su entrevista aseguró que el futbol mexicano tiene un gran problema y es que nunca hay garantías de nada, ni siquiera de que te vayan a pagar.