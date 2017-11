Alemania la clara favorita en el Mundial Rusia 2018

Rusia.- "Probablemente seremos los favoritos". Joachim Löw, el seleccionador alemán, reconoce que el vigente campeón será de nuevo el equipo a batir en el Mundial de Rusia 2018. Y administra con calma la preparación para que la Mannschaft llegue a su mejor nivel a la gran cita.

Tras caer ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2016, Alemania ha encadenado 21 partidos sin derrota. Finalizó primera en su grupo de clasificación al Mundial con diez victorias en diez partidos.

Además, su equipo 'B' logró la Copa Confederaciones, ensayo del Mundial, en julio en San Petersburgo, y la formación Sub-21 logró el Europeo, dos muestras de la salud del fútbol germano.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, Sandro! #DieMannschaft #happybirthday #wagner Una publicación compartida de Die Mannschaft (@dfb_team) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 1:05 PST

"Tras este buen año, estoy completamente tranquilo y no tengo noches en blanco, hemos creado una base muy sólida y sabemos lo que podemos hacer", señaló Löw.

Desde su primera victoria en 1954, Alemania vive una continua historia de amor con la Copa del Mundo. Es cierto que Brasil ostenta el récord de triunfos con cinco estrellas en su camiseta, pero en términos de regularidad, la selección europea no encuentra rival.

#diemannschaft #wm2018 #wmauslosung Una publicación compartida de Die Mannschaft (@dfb_team) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 6:35 PST

En las últimas 16 ediciones, Alemania ha alcanzado en 12 ocasiones las semifinales y en 7 la final, para cuatro títulos (1954/1974/1990/2014). Nunca ha sido eliminada antes de los cuartos de final (o en el grupo de la segunda ronda, en 1978).

"En Rusia seguramente seremos los favoritos, es inevitable. La presión siempre está, pero creo que en Rusia será todavía más fuerte", afirma Low.

Bereit für #GERFRA ? #diemannschaft #köln | Hol dir das neue Heimtrikot im DFB-Fanshop Link in Bio Una publicación compartida de Die Mannschaft (@dfb_team) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 6:03 PST

En los planes del seleccionador está el ser capaz de encontrar a dos jugadores solventes en cada uno de los puestos. A priori su punto débil son los laterales, donde Joshua Kimmich en la derecha y Jonas Hector en la izquierda no tienen equivalentes de su nivel.

Los amistosos de noviembre contra Inglaterra (0-0) y Francia (2-2) demostraron que la mezcla entre los supervivientes del título mundial en Brasil y la nueva generación todavía no funciona a la perfección.

@draxlerofficial @m10_official @ec2323 #diemannschaft #berlin #draxler #özil #can | Hol dir das neue Trikot im DFB-Fanshop oder auf adidas.com Link in Bio Una publicación compartida de Die Mannschaft (@dfb_team) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 12:29 PST

"Evidentemente todavía no estamos completamente rodados. Hay que trabajar todavía los automatismos. En defensa, tenemos que afinar los ajustes, la organización y ser capaces de mostrarnos más compactos. En los laterales, en la derecha solo Kimmich tiene nivel internacional, los otros deben madurar. Estoy pensando, pero no me preocupo", señaló el seleccionador.

@draxlerofficial #happybirthday #allesgute #geburtstag #draxler #diemannschaft #weltmeister #confedcupsieger #dfb @psg Una publicación compartida de Die Mannschaft (@dfb_team) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 2:25 PDT

En el puesto desde hace 12 años, Löw considera que el Mundial de 2018 será el torneo más difícil de su carrera. Ningún equipo desde el Brasil de Pelé (1958-1962) ha ganado dos veces seguidas el Mundial. El técnico habla de "misión histórica" pero también de "tarea sobrehumana".

"A nivel de juego, estamos al más alto nivel. Pero antes del torneo tenemos que mejorar la robustez mental. Todos los equipos querrán ponernos de rodillas. Vamos a encontrarnos una resistencia terrible. Debemos estar preparados", añadió.

Nunca había existido tanta competencia para entrar en la lista de la Mannschaft, con casi 40 jugadores que buscan ir al Mundial. Una docena de estrellas, entre ellas Mats Hummels, Mesut Ozil, Thomas Muller, Toni Kroos o Julian Draxler, tienen segura su presencia.

Mesut Özil ha participado en 72 goles en 127 partidos de la Premier League con el @OfficialAFC_ES (25 goles, 47 asistencias) 〽️ #UEL pic.twitter.com/RtrCnnGgwJ — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) 30 de noviembre de 2017

El portero y capitán Manuel Neuer también, a condición de que recupere su mejor nivel a partir de enero, cuando está previsto su regreso tras superar una lesión en el pie.

"Les he dicho lo que esperamos de ellos para el Mundial. Deben tener buena actitud mental durante toda la temporada, si queremos ganar en Rusia", finalizó Löw.

Happy Birthady @m10_official 〽 #geburtstag #allesgute #özil #diemannschaft Una publicación compartida de Die Mannschaft (@dfb_team) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 1:07 PDT

Con información AFP