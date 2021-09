Alessia Pizarro la escultural mujer que encontró en el ejercicio la salvación

México.- Alessia Pizarro es health coach y una fiel creyente de que todos son los propios héroes de su historia y no es algo que se haya inventado y es que su historia es el ejemplo claro de que cuando se decide hacer algo por el beneficio propio no hay mejor sensación que lograrlo. Ella ha tenido a lo largo de su vida un sin fin de complicaciones que gracias a que nunca dejó de creer en si misma ha podido superar y hoy busca ayudar a más personas.

La atleta en toda la extensión de la palabra tiene 28 años y es una de las coach más dedicadas que se pueden encontrar en las redes sociales, muchas de las personas que la siguen es por ver en ella un ejemplo a seguir y casi un millón de ellas no podrían estar equivocadas en ese sentido. Alessia Pizarro se ha encargado de hablar con hechos de que todo se puede sin importar el costo.

Mismo costo que ella tuvo que pagar para llegar a donde está ahora, hubo una época en donde Alessia Pizarro no era la chica fitness con una figura de ensueño y que le generaba envidia a quien la viera. No hace mucho la atleta vivía con problemas de ansiedad, depresión tenía muchos malos hábitos y sobre todo un problema con su figura que no la dejaba avanzar hasta que encontró la manera de conocerse y amarse por lo que podría llegar a ser y no por lo que era en ese momento.

Leer más: Se cumplen 29 años de la pelea que le cambió la vida a Julio César Chávez ante "Macho" Camacho

Así fue el marcado cambio de Alessia Pizarro cuando decisió ejercitarse bien | Foto: Instagram Alessia Pizarro (@alessia_pg_)

Fue así como inició su camino en el mundo del ejercicio que ella aseguró que siempre estuvo en su vida pero fue apenas hasta hace 6 años cuando se volvió en algo indispensable en su vida. Alessia Pizarro inició con una figura si bien no era fea ante los ojos de muchas personas, para ella no era el ideal para su proceso de cambio por lo que decidió darse la oportunidad de cambiarse.

Al día de hoy con tanto esfuerzo y dedicación que han sido las bases de Alessia Pizarro para lograr el cambio es que se ha convertido en alguien totalmente diferente, su cuerpo cambió, todo es mucho más estético y sobre todo más sano, la atleta tenía esa consigna, tener un cuerpo de envida pero siempre que sea por hábitos saludables y lo ha logrado.

Su cuenta de Instagram es el lugar donde se puede ver sus cambios 100% reales, Alessia Pizarro no tiene el miedo al que dirán y comparte su historia y su pasado en donde muestra su figura y el gran cambio que ha logrado en poco tiempo, con ello invita a muchos más a que puedan tener la misma iniciativa a hacer más cosas por su salud.

Ahora es participante de competencias fitness en los que ya ha ganado varios premios | Foto: Instagram Alessia Pizarro (@alessia_pg_)

Ahora que tiene una silueta atlética totalmente ha incursionado en el mundo de las competencias fitness en donde modela el cambio brutal que ha tenido con el tiempo, y aunque apenas tiene poco tiempo ha sido ya galardonada en sus primeros eventos estando entre las mejores. La primera fue apenas en julio logrando el primer lugar en categoría de bikinis fitness para principiante y en la categoría de bikini sin restricción.

La segunda fue en la Copa Lalo en donde se llevó el 1 y 2 con mejor en bikini y bikini novatas respectivamente y la última de hace apenas unos días se quedó con el segundo lugar en la Fitnessmania en bikini novatas, ahora se prepara para un cuarto evento el próximo 14 de noviembre en Las Vegas.

Alessia Pizarro se está convirtiendo en la influencer fitness con más proyección en las redes sociales, donde es cada vez más aplaudida por es el tipo de contenido que comparte y claro que indirectamente va flechando corazones por sus belleza y escultural figura.