Alex Castro le propone matrimonio a su esposa tras quedar campeón con el Atlético Nacional

El mediocampista colombiano del Atlético Nacional, Alex Castro, aprovechó la euforia de ganar el titulo de la Copa Betplay para proponerle matrimonio a su novia Paula Cruz.

Todo se dio cuando todos sus compañeros de equipo estaban brincando y festejando el campeonato, cuando Alex aprovechó para ponerse la camiseta en la que le hacía la propuesta a Paula y al encontrarla en la cancha, se arrodilló y sacó el anillo para proponerle matrimonio.

Tras ver el gesto del futbolista, su novia Paula Cruz le dio el sí al volante de Nacional con el que convive hace tres años y tienen una bebé. Tras el sí, ambos continuaron con la celebración del título del verde, ahora con doble motivo de felicidad.

Durante la transmisión oficial del título, la prometida de Alex Castro habló del ser maravilloso que es el jugador y de la sorpresa.

“No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él”, y continúo: “es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Alex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”.